শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫
১৪ ভাদ্র ১৪৩২
সাতক্ষীরা সীমান্তে আটক ১৫ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
২৯ আগস্ট ২০২৫, ১০:১৮আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১০:১৮
সাতক্ষীরা সীমান্তে আটক ১৫ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর

ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) হাতে আটক ১৫ বাংলাদেশি নাগরিককে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বুধবার (২৮ আগস্ট) রাত ৮টা ১০ মিনিটে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার তলুইগাছা সীমান্তের হাকিমপুর চেকপোস্ট এলাকায় এ হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

বৃহস্পতিবার রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, মঙ্গলবার (২৭ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টার দিকে অবৈধভাবে ভারত প্রবেশের সময় হাকিমপুর চেকপোস্ট এলাকায় বিএসএফ তাদের আটক করে। আটককৃতদের মধ্যে সাতক্ষীরা, খুলনা ও পিরোজপুর জেলার পুরুষ, নারী ও শিশুসহ মোট ১৫ জন রয়েছেন। পরদিন বিএসএফের আমুদিয়া কোম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর দিবাজ্যোতি ডলি এবং বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড বিজিবির তলুইগাছা বিওপি কমান্ডার আবুল কাশেমের উপস্থিতিতে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের ফেরত দেওয়া হয়। পরে বিজিবির একটি টহল দল আটককৃতদের নিয়ে সাতক্ষীরা সদর থানায় হাজির হয়।

এ ব্যাপারে তলুইগাছা বিওপি কমান্ডার নায়েব সুবেদার আবুল কাশেম সাতক্ষীরা সদর থানার সাধারণ ডায়েরি করেছেন।

সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি শামিনুল হক বলেন, ‘বিএসএফের হাতে আটক ১৫ জন বাংলাদেশিকে বিজিবি থানায় হস্তান্তর করেছে। আমরা তাদের থানার হেফাজতে নিয়েছি। ইতোমধ্যে আটক ব্যক্তিদের নাম-ঠিকানা যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় তথ্য পাঠানো হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর বৈধ অভিভাবকদের জিম্মায় তাদের হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হবে।’

/এমএএ/
বিষয়:
সাতক্ষীরাসীমান্ত
