শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫
১৪ ভাদ্র ১৪৩২
ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে স্কুলশিক্ষার্থীর মৃত্যু

বরগুনা প্রতিনিধি
২৯ আগস্ট ২০২৫, ১২:১০আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ১২:১০
ডেঙ্গু রোগী (ফাইল ছবি)

বরগুনায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে তাসফিয়া তাসনিম (১৫) নামে এক স্কুলশিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৪ জনে। জেলায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮ জন।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকাল ৪টার দিকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাসফিয়ার মৃত্যু হয়।

মৃত তাসফিয়া সদর উপজেলার বুড়িরচর ইউনিয়নের গাবতলা গ্রামের বাসিন্দা এবং বদরখালী সিনিয়র মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা নাসিম ফারুকের মেয়ে। সে বরগুনা এভারগ্রিন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

মেধাবী শিক্ষার্থী তাসফিয়া তাসনিমের মৃত্যুতে পরিবার ও সহপাঠীদের মধ্যে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

স্বজনদের সূত্রে জানা যায়, ১৫ থেকে ২০ দিন আগে তাসফিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়। এরপরে কিছুটা সুস্থ হয়ে যায় সে। এর সপ্তাহখানেক পরেই তার বাবা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলে বরগুনায় চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশালে রেফার করা হয়। বাবা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলে তাসফিয়া ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে বরগুনায় চিকিৎসা শেষে ডাক্তার তাকে রিলিজ দেন। হাসপাতাল থেকে বাসায় আসার পরেই আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন তাসফিয়া। এরপর তাকে বরিশাল শেরে-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করলে সেখানে মারা যান। পাশাপাশি তার ভাইয়ের স্ত্রীও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে শেরে-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

শুক্রবার (২৮ আগস্ট ) বরগুনা সিভিল সার্জন অফিসের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় শুধু বরগুনা সদর হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৩৭ জন এবং পাথরঘাটায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা একজন। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১২২ জন। এ বছর জেলায় এখন পর্যন্ত ৫ হাজার ৯৬৫ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫ হাজার ৮৪৩ জন। এ ছাড়া বরগুনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এখন পর্যন্ত ৭ জন আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বরগুনার বাইরে চিকিৎসা নিয়ে মারা গেছেন আরও ৩৭ জন। এ নিয়ে বরগুনায় মোট মৃতের সংখ্যা ৪৪ জন।

বরগুনার সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ আবুল ফাত্তাহ বলেন, ‘আশা করি দু-এক সপ্তাহের মধ্যে জেলার সব যায়গায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। তবে যারা মারা যাচ্ছেন তাদের ডেঙ্গুর পাশাপাশি আরও রোগের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে।’

 

ডেঙ্গু আপডেট
