শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৫ ভাদ্র ১৪৩২
সীতাকুণ্ডে অস্ত্র তৈরির কারখানায় সেনাবাহিনীর অভিযান, আটক ৪

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২৬আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২৬
আটক চার জন

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় দেশি অস্ত্রের কারখানার সন্ধান পেয়েছে সেনাবাহিনীর একটি টিম। শনিবার (৩০ আগস্ট) সলিমপুর ইউনিয়নের ছিন্নমূল এলাকায় অভিযান চালিয়ে অস্ত্রসহ চার জনকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলো– কামরুল হাসান রেদোয়ান (৩৫), রোমান (২৫), আশিক (৩৫) ও আমির ইসলাম (৪০)।

সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে একটি দেশি অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান পায়। ওই কারখানা থেকে চার সন্ত্রাসীসহ ৬টি দেশি অস্ত্র, খালি কার্তুজ ৩৫ রাউন্ড, তাজা কার্তুজ ৫ রাউন্ড, চাইনিজ কুড়াল একটি, ছুরি ২০টি, ওয়াকিটকি চার্জার ২টি, মেগাফোন একটি, প্যারাসুট ফ্লেয়ার ৪টি এবং অন্যান্য অস্ত্র তৈরির সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি উদ্ধার করা হয়।

এ প্রসঙ্গে সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুজিবুর রহমান বলেন, ‘আটক চার জনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।’

/এমএএ/
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
