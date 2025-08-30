সীতাকুণ্ডে অস্ত্র তৈরির কারখানায় সেনাবাহিনীর অভিযান, আটক ৪

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় দেশি অস্ত্রের কারখানার সন্ধান পেয়েছে সেনাবাহিনীর একটি টিম। শনিবার (৩০ আগস্ট) সলিমপুর ইউনিয়নের ছিন্নমূল এলাকায় অভিযান চালিয়ে অস্ত্রসহ চার জনকে আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলো– কামরুল হাসান রেদোয়ান (৩৫), রোমান (২৫), আশিক (৩৫) ও আমির ইসলাম (৪০)।
সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে একটি দেশি অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান পায়। ওই কারখানা থেকে চার সন্ত্রাসীসহ ৬টি দেশি অস্ত্র, খালি কার্তুজ ৩৫ রাউন্ড, তাজা কার্তুজ ৫ রাউন্ড, চাইনিজ কুড়াল একটি, ছুরি ২০টি, ওয়াকিটকি চার্জার ২টি, মেগাফোন একটি, প্যারাসুট ফ্লেয়ার ৪টি এবং অন্যান্য অস্ত্র তৈরির সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতি উদ্ধার করা হয়।
এ প্রসঙ্গে সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুজিবুর রহমান বলেন, ‘আটক চার জনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।’