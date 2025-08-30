X
শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সিলেট সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে যুবক নিহত

সিলেট প্রতিনিধি
৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২২আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২২
আব্দুর রহমান

সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার ডোনা সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে আব্দুর রহমান (২৫) নামে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। শনিবার (২৯ আগস্ট) দুপুরের দিকে গুলিবিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি জানা গেছে। 

নিহত আব্দুর রহমান কানাইঘাট উপজেলার আটগ্রাম বড়চাতল (বাকুরি) গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে।

জানা গেছে, শুক্রবার রাতে মহিষ চোরাচালানের জন্য ভারত সীমান্তে প্রবেশ করেন আব্দুর রহমানসহ কয়েকজন। ওই এলাকায় বিএসএফের গুলিতে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান আব্দুর রহমান। এ ছাড়া বিএসএফের গুলিতে আহত হন নিহত আব্দুর রহমানের সহযোগীরা।

স্থানীয় মেম্বার নাজিম উদ্দিন জানান, মহিষ চোরাচালানের জন্য ভারতে প্রবেশ করলে বিএসএফের গুলিতে আব্দুর রহমান মারা যান।

এ বিষয়ে বিজিবি ১৯ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জুবায়ের আনোয়ার বলেন, ‘শুনেছি সীমান্তে গুলিবিদ্ধ হয়ে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। এ নিয়ে বিজিবির টিম কাজ করছে।’

কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আউয়াল জানান, লাশ গ্রহণের জন্য পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পুলিশ পৌঁছালে লাশ হস্তান্তর করা হবে।

/এমএএ/
বিষয়:
ভারত সীমান্ত
সম্পর্কিত
অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় ৭ বাংলাদেশি আটক
মেহেরপুর সীমান্ত থেকে বাংলাদেশি যুবককে ধরে নিয়ে গেলো বিএসএফ
মেহেরপুর সীমান্তে ৩৯ জনকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ
সর্বশেষ খবর
জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগসহ ৩ দাবি রাশেদ খানের
জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগসহ ৩ দাবি রাশেদ খানের
কক্সবাজারে কোনও হোটেল পরিবেশ দূষণ করলে বন্ধ করে দেওয়া উচিত: নৌপরিবহন উপদেষ্টা
কক্সবাজারে কোনও হোটেল পরিবেশ দূষণ করলে বন্ধ করে দেওয়া উচিত: নৌপরিবহন উপদেষ্টা
জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভাঙচুরের চেষ্টা, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া
জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভাঙচুরের চেষ্টা, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া
দুর্গম অঞ্চলে ওয়াশ: জীবনমান উন্নয়নে এক নতুন দিগন্তের অপেক্ষায়
দুর্গম অঞ্চলে ওয়াশ: জীবনমান উন্নয়নে এক নতুন দিগন্তের অপেক্ষায়
সর্বাধিক পঠিত
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
শনিবার ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না উত্তরের দুই জেলায়
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষ, সেনা মোতায়েন
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
সাতক্ষীরায় ডিসি বাংলোর দেয়াল থেকে মুছে ফেলা হলো ‘জুলাইয়ের গ্রাফিতি’
সাতক্ষীরায় ডিসি বাংলোর দেয়াল থেকে মুছে ফেলা হলো ‘জুলাইয়ের গ্রাফিতি’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media