চবিতে সংঘর্ষের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি মেয়রের

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।
রবিবার (৩১ আগস্ট) দুপুরে আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে তিনি চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে যান এবং চিকিৎসাধীন ছাত্রদের খোঁজখবর নেন।
চমেক হাসপাতালে আহতদের দেখতে গিয়ে মেয়র বলেন, ‘শিক্ষাঙ্গনে এমন সহিংসতা কখনোই কাম্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর স্থানীয়দের হামলা দুঃখজনক ও উদ্বেগজনক। এই ঘটনার নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া জরুরি, যাতে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা যায়। শিক্ষার পরিবেশ অশান্ত করে যারা সহিংসতা সৃষ্টি করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে বারবার সহিংসতার ঘটনা ঘটলে তা শুধু শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নয়, পুরো সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সরকার ও প্রশাসনকে অবশ্যই সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন– ড্যাব চমেক শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডা. মো. জসিম উদ্দিন, জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডা. তমিজ উদ্দীন আহমেদ মানিক, মহানগর শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডা. মো. আব্বাস উদ্দিন, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নসরুল কদির, মহানগর বিএনপির সাবেক স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. এস এম সারোয়ার আলম, চমেক হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. মো. ইলিয়াছ চৌধুরী।