চাঁদপুরে ২৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে গ্যাস সরবরাহ

গ্যাস সরবরাহের পাইপলাইনের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে ২৪ ঘণ্টা চাঁদপুরে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।
রবিবার (৩১ আগস্ট) রাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল) চাঁদপুর আঞ্চলিক বিক্রয় কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক (বিক্রয়) প্রকৌশলী ফজলে বারি।
তিনি বলেন, ‘কুমিল্লা থেকে চাঁদপুরে গ্যাস সরবরাহ লাইনের কুমিল্লার লাকসাম মোদাফ্ফরগঞ্জ বিজরা এলাকায় প্ল্যান্টে পাইপলাইনের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা হবে। এ কারণে চাঁদপুর শহর, হাজীগঞ্জ, শাহরাস্তি ও মতলব দক্ষিণ উপজেলার গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা পর্যন্ত গ্যাস সরবরাহ থাকবে না। ইতোমধ্যে এসব এলাকায় আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ের পক্ষ থেকে গ্রাহকদের উদ্দেশে মাইকিং করা হয়েছে। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দিনেও মাইকিং করা হবে। সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা গ্রাহকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি।’