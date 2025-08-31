গাজীপুরে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। রবিবার (৩১ আগস্ট) বিকালে মহানগরীর পশ্চিম ধীরাশ্রম এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
মৃত শিশুরা হলো– গাজীপুর মহানগরীর সদর থানাধীন ধীরাশ্রম এলাকার জাকির হোসেনের মেয়ে রাবেয়া খাতুন (৯) এবং তাদের প্রতিবেশী মিলন মিয়ার মেয়ে মোহনা বেগম (৯)। তারা দুজনই আল নুর একাডেমি নামে স্থানীয় একটি মাদ্রাসার প্রথম শ্রেণির ছাত্রী ছিল।
স্থানীয়রা জানান, ওই দুজনসহ তিন শিশু দুপুরে বাড়ির পাশের পুকুরে গোসল করতে যায়। রাবেয়া ও মোহনা পুকুরের পানিতে নামলেও অপর শিশু পুকুর পাড়ে বসে ছিল। পুকুরে নামার সঙ্গে সঙ্গেই দুজন পানিতে তলিয়ে যায়। বেশ কিছু সময় তাদের উঠতে না দেখে পাড়ে থাকা শিশুটি ডাক-চিৎকার শুরু করে। এ সময় আশপাশের লোকজন এগিয়ে গিয়ে পুকুরে তল্লাশি করে ওই দুই শিশুকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মাহমুদা রানী বলেন, ‘বিকাল সোয়া ৩টার দিকে দুই শিশুকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসেন তাদের স্বজনরা।’