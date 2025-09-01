মধ্যপাড়া পাথরখনিতে চার দিন পর উৎপাদন শুরু

বিস্ফোরক সংকটের কারণে চার দিন বন্ধ থাকার পর দিনাজপুরের মধ্যপাড়া পাথরখনিতে আবারও পাথর উত্তোলন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সোমবার দুপুর থেকে এই খনিতে পাথর উত্তোলন কার্যক্রম শুরু করে কর্তৃপক্ষ।
মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) প্রকৌশলী ডিএম জোবায়েদ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘এই কয়েকদিনে পাথর উত্তোলন বন্ধ থাকায় তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি। তবে খনিতে অবিক্রিত পাথর মজুত হয়ে রয়েছে। এসব পাথর বিক্রিতে গতি আনা প্রয়োজন।
এর আগে বিস্ফোরক সংকটের কারণে বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকাল থেকে উত্তোলন বন্ধ হয়ে যায়।
জানা যায়, পাথর উত্তোলনের কাজে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেডসহ বেশ কিছু বিস্ফোরকের প্রয়োজন হয়। সেগুলোর মধ্যে একটি বিস্ফোরক সংকটের কারণে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পাথর উত্তোলন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পরে বিদেশ থেকে বিস্ফোরক আমদানি করার পর তা খনিতে নিয়ে আসা হয়।
সোমবার সকালে এই বিস্ফোরক খনিতে এসে পৌঁছালে সকাল থেকে খনির ভূগর্ভে কার্যক্রম শুরু হয়। দুপুরের শিফট থেকে পুরোদমে পাথর উত্তোলন শুরু করা হয়েছে। এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
জানা যায়, দেশের একমাত্র পাথরখনি দিনাজপুরের মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল) বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করে ২০০৭ সালের ২৫ মে। প্রথম অবস্থায় খনি থেকে দৈনিক ১ হাজার ৫শ’ থেকে ১ হাজার ৮শ’ টন পাথর উত্তোলন হলেও পরে তা নেমে আসে মাত্র ৫শ’ টনে। উৎপাদনে যাওয়ার পর থেকে ২০১৩ সালের জুন পর্যন্ত লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় শতকোটি টাকার উপরে। এমন অবস্থায় উৎপাদন বাড়াতে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে খনির উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয় বেলারুশের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম-জিটিসি’কে। এরপর থেকেই খনিটি লাভের মুখ দেখতে শুরু করে।
সরকার লাভের মুখ দেখায় পাথর উত্তোলনের জন্য ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জার্মানিয়া ট্রাস্ট কনসোর্টিয়াম-জিটিসির সঙ্গে আগামী ছয় বছরের পুনঃচুক্তি করে মধ্যপাড়া গ্রানাইড মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (মধ্যপাড়া পাথরখনি) কর্তৃপক্ষ।
মধ্যপাড়া পাথরখনি ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জার্মানিয়ার টেস্ট কনসোর্টিয়াম-জিটিসি চুক্তি মোতাবেক খনির পাথর উৎপাদন এবং খনি উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত অতি প্রয়োজনীয় বিস্ফোরক মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল) কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ে চাহিদামতো সরবরাহ করবে।
প্রসঙ্গত, উৎপাদন ও উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত বিস্ফোরক সংকটের কারণে মধ্যপাড়া খনিতে এর আগে ২০২২ সালের মে মাসে পাথর উৎপাদন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারও আগে বিস্ফোরকের অভাবে প্রথম ২০১৪ সালে ২২ দিন, ২০১৫ সালে দুই মাস এবং ২০১৮ সালের জুন মাসে সাত দিন এবং ২০২২ সালের মার্চ মাসে ১৪ দিন উৎপাদন বন্ধ ছিল।