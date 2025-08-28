X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
বিস্ফোরক সংকটে মধ্যপাড়া পাথর খনিতে উৎপাদন বন্ধ

দিনাজপুর প্রতিনিধি
২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫২আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৫২
মধ্যপাড়া পাথর খনি

বিস্ফোরক সংকটের কারণে দিনাজপুরের মধ্যপাড়া পাথর খনিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য পাথর উত্তোলন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। একইসঙ্গে খনির উন্নয়ন কার্যক্রমও বন্ধ হয়ে গেছে।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকাল থেকে উত্তোলন বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) প্রকৌশলী ডিএম জোবায়েদ হোসেন।

তিনি জানান, বিস্ফোরক দ্রব্যের অভাবে উত্তোলন কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। তবে ইতোমধ্যেই বিদেশ থেকে এই বিস্ফোরক আমদানি হয়েছে। এসব বিস্ফোরক দুই-তিন দিনের মধ্যেই খনিতে প্রবেশ করবে এবং পুনরায় উত্তোলন কার্যক্রম শুরু হবে।

জানা যায়, দেশের একমাত্র পাথর খনি দিনাজপুরের মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল) বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করে ২০০৭ সালের ২৫ মে। প্রথম অবস্থায় খনি থেকে দৈনিক ১ হাজার ৫০০ থেকে ১ হাজার ৮০০ টন পাথর উত্তোলন হলেও পরে তা নেমে আসে মাত্র ৫০০ টনে। উৎপাদনে যাওয়ার পর থেকে ২০১৩ সালের জুন পর্যন্ত লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় শতকোটি টাকার ওপরে। এমন অবস্থায় উৎপাদন বাড়াতে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে খনির উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয় বেলারুশের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম-জিটিসিকে। এরপর থেকেই খনিটি লাভের মুখ দেখতে শুরু করে।

সরকারের লাভের মুখ দেখায় পাথর উত্তোলনের জন্য ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জার্মানিয়া ট্রাস্ট কনসোর্টিয়াম-জিটিসির সঙ্গে আগামী ছয় বছরের পুনঃ চুক্তি করে মধ্যপাড়া গ্রানাইড মাইনিং কোম্পানি লি. (মধ্যপাড়া পাথর খনি) কর্তৃপক্ষ।

মধ্যপাড়া পাথর খনি ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জার্মানিয়ার টেস্ট কনসোর্টিয়াম-জিটিসি চুক্তি মোতাবেক খনির পাথর উৎপাদন ও খনি উন্নয়নকাজে ব্যবহৃত অতি প্রয়োজনীয় বিস্ফোরক মধ্যপড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল) কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ে চাহিদামতো সরবরাহ করবে। কিন্তু এই বিস্ফোরক দ্রব্য আমদানি করতে দেরি হওয়ায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই পাথর উত্তোলন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

মধ্যপাড়া পাথর খনি
