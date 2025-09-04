ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বগি লাইনচ্যুত, ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জের তালশহর রেলওয়ে স্টেশনে ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াগামী তিতাস কমিউটার ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে ডাউনলাইনে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম ও সিলেটের ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। তবে আপলাইন চালু থাকায় বিকল্পপন্থায় ট্রেন চলাচল করছে।
রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার ও তিতাস কমিউটার ট্রেনের যাত্রীরা জানান, দুপুর ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ব্রাহ্মণবাড়িয়াগামী তিতাস কমিউটার ট্রেনটি তালশহর রেলওয়ে স্টেশনে আসার পর ইঞ্জিনের পরের বগিটি লাইনচ্যুত হয়। এতে ডাউন লাইনে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম ও সিলেটের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। দুর্ঘটনাকবলিত বগিটি উদ্ধারে আখাউড়া জংশনে খবর পাঠানো হয়েছে। খবর পেয়ে আখাউড়া জংশন থেকে উদ্ধারকারী রিলিফ ট্রেন ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার অশোক চন্দ্র দাস জানান, ট্রেনের বগীর উদ্ধারে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। আপলাইন চালু থাকায়, বিকল্প পদ্ধতিতে ট্রেন চলাচল করছে।