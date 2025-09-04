চট্টগ্রামে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ায় আরও ৫০ জন আক্রান্ত

চট্টগ্রামে গত ২৪ ঘণ্টায় মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গুতে ২০ জন এবং চিকুনগুনিয়ায় ৩০ জন আক্রান্ত হয়েছেন। বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সিভিল সার্জন ডা. জাহাঙ্গীর আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
ডেঙ্গুতে আক্রান্তদের মধ্যে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৯ জন, বিআইটিআইডিতে ২ জন, চট্টগ্রাম সিএমএইচে ১ জন, জেনারেল হাসপাতালে ১ জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৪ জন এবং বেসরকারি হাসপাতালে ৫ জন ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন।
সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানিয়েছে, চট্টগ্রামে চলতি বছর ১ হাজার ৭০২ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন এবং মারা গেছেন ১৬ জন। গেলো আগস্ট মাসে আক্রান্ত হন ৭০৫ জন। চলতি সেপ্টেম্বরে ১২২ জন আক্রান্ত হন। চলতি বছর ডেঙ্গুতে মোট আক্রান্তদের মধ্যে ৮৭৭ জন নগরীর এবং ৮২৫ জন জেলার অন্য এলাকার বাসিন্দা। এ ছাড়াও আক্রান্তদের মধ্যে ৯০৮ জন পুরুষ, ৫১৫ জন নারী ও ২৭৯ জন শিশু রয়েছে।
অপরদিকে, চলতি বছর চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন ২ হাজার ৯৮০ জন। এর মধ্যে শিশু ২১১ জন, পুরুষ ১ হাজার ৫৮৭ জন, নারী ১ হাজার ১৮২ জন।
চট্টগ্রামে উপজেলা পর্যায়ে ৮২৫ জন ডেঙ্গু আক্রান্তের মধ্যে সীতাকুণ্ডে ২৯৯, বাঁশখালীতে ১৫১, আনোয়ারায় ৭৪, লোহাগাড়ায় ৭৫, সাতকানিয়ায় ৫৪, রাউজানে ৩০, কর্ণফুলীতে ২৮, হাটহাজারীতে ২৪, চন্দনাইশে ২০, পটিয়ায় ১৯ জন, মীরসরাইয়ে ১৫ জন, ফটিকছড়িতে ১১ জন, বোয়ালখালী ১০ জন, রাঙ্গুনিয়ায় ১০ জন ও সন্দ্বীপে ১০ জন আক্রান্ত হয়েছেন।
২০২৪ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন ৪ হাজার ৩২৩ জন এবং মারা গেছেন ৪৫ জন। ২০২৩ সালে আক্রান্ত হন ১৪ হাজার ৮৭ জন এবং মারা গেছেন ১০৭ জন। ২০২২ সালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন ৫ হাজার ৪৪৫ জন এবং মারা যান ৪১ জন।