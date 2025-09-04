সাংবাদিক বুলুর মৃত্যুরহস্য উদঘাটনে অধিকতর তদন্ত দাবি

খুলনায় জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামান বুলুর (৬০) মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাঘাটনে অধিকতর তদন্তের দাবি করেছেন খুলনার সাংবাদিক সমাজ। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টায় খুলনা প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে আয়োজিত খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়ন (কেইউজে) আয়োজিত মানববন্ধন ও সমাবেশ কর্মসূচিতে বক্তারা এ দাবি জানান।
এ সময় বক্তারা বলেন, ‘সাংবাদিক বুলু যদি আত্মহত্যা করেও থাকেন তাহলে কেন তিনি সেটি করলেন? আত্মহত্যার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে? কাদের চাপে তিনি আত্মহত্যা করলেন? কারা বুলুর মোটা অংকের অর্থ আত্মসাৎ করেছে ইত্যাদি বিষয়গুলো তদন্তের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।’
নেতৃবৃন্দ মনে করেন, এটি কোনও স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। সম্প্রতি খুলনার নদ-নদীতে বেওয়ারিশ লাশের সংখ্যা বাড়ছে। উদ্ধার হওয়া লাশ শনাক্ত করা যাচ্ছে না। এমনি কী কারণে তাদের মৃত্যু হয়েছে সে রহস্যও উদঘাটন করতে পারছে না পুলিশ। বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে, অথচ সাংবাদিক সাগর-রুনি হত্যার বিচার হচ্ছে না।
সাংবাদিকসহ প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্তসহ বিচার দাবি করে বক্তারা বলেন, ‘সাংবাদিক বুলু আত্মহত্যা করার মতো মানুষ নন। তাকে হত্যা করা হয়েছে অথবা আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়েছে। বুলুর লাশ উদ্ধার করার পর লবণচরা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। এ মামলার তদন্ত করছে নৌ-পুলিশ। কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি তদন্ত চলছে ধীরগতিতে। আমাদের দাবি, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি), পিআইবি, র্যাব এবং সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা যেন ছায়াতদন্ত করে নৌ-পুলিশকে সহযোগিতা করে। সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বুলুর মৃত্যুর নেপথ্যের কারণ উদঘাটন করা সম্ভব হবে বলে মনে করি আমরা।’
এ কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন কেইউজের সিনিয়র সহ-সভাপতি আমিরুল ইসলাম। বক্তব্য দেন– বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) যুগ্ম-মহাসচিব হেদায়েৎ হেসেন মোল্লা, বিএফইউজের সহকারী মহাসচিব এহতেশামুল হক শাওন, খুলনা সংবাদপত্র পরিষদের সভাপতি মোস্তফা সরোয়ার, বিএফইউজের নির্বাহী সদস্য কৌশিক দে বাপী, বিএফইউজের সাবেক সহ-সভাপতি রাশিদুল ইসলাম, খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম কাজল, খুলনা প্রেসক্লাবের সদস্যসচিব রফিউল ইসলাম টুটুল, প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাসান আহমেদ মোল্লা, খুলনা টিভি রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি মোস্তফা জামাল পপলু, খুলনা প্রেসক্লাব মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটির চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান মিল্টন, খুলনা সংবাদপত্র পরিষদের কোষাধ্যক্ষ তরিকুল ইসলাম, সিনিয়র সাংবাদিক আবু তৈয়ব, রকিব উদ্দিন পান্নু, এ এইচ এম শামীমুজ্জামান, নুরুল হাসান লিটু, গাজী মনিরুজ্জামান, মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক রানা, বাপ্পী খান, নেয়ামুল হোসেন কচি, নুর হাসান জনি, আশরাফুল ইসলাম নুর, সুনীল দাস, উত্তম মন্ডল, হেলাল মোল্লা, প্রবীর বিশ্বাস, অভিজিৎ পাল, আনিসুর রহমান কবীর প্রমুখ।
এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন কেউজের মিলন হোসেন, সাগর সরকার, বিমল সাহা, আল মাহমুদ প্রিন্স, জুয়েল, রাজিব ইসলাম, সোহেল রানা, তুফান গাইনসহ অন্য নেতৃবৃন্দ।
অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কেইউজের সহ-সভাপতি কাজী শামিম আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক মহেন্দ্রনাথ সেন।
উল্লেখ্য, রবিবার (৩১ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টার দিকে খুলনার খানজাহান আলী (রহ.) রূপসা সেতুর ২ নম্বর পিলারের বেজমেন্ট থেকে খুলনার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামান বুলুর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
সাংবাদিক বুলু দৈনিক বঙ্গবাণী পত্রিকায় সাংবাদিকতা শুরু করেন। তিনি অধুনালুপ্ত দৈনিক আজকের কাগজ, চ্যানেল ওয়ান, ইউএনবি ও দৈনিক প্রবাহসহ বিভিন্ন পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। সর্বশেষ তিনি দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। তিনি খুলনা প্রেসক্লাব ও খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়ন (কেইউজে)-এর সদস্য ছিলেন।