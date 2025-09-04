X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ গেলো পিকআপ চালকের

রাজশাহী প্রতিনিধি
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৯আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৯
সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত পিকআপ

রাজশাহীর পবা উপজেলায় বাস ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। তিনি পিকআপ চালক ছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ছয় জন। তাদের মধ্যে তিন জনের অবস্থা আশঙ্কজনক।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) বিকাল সোয়া ৫টার দিকে রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়কে পবা উপজেলার আলীমগঞ্জ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দামকুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনার পর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে পিকআপ থেকে নিহত চালকের মরদেহ বের করেছেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। পরিচয় জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ওসি জানান, দুর্ঘটনায় ছয় জন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে তিন জনের অবস্থা গুরুতর। এই তিন জনের মধ্যে একজন পিকআপের হেলপার, দুজন বাসের যাত্রী। নিহত ব্যক্তির মরদেহ রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তারপর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

 

সড়ক দুর্ঘটনা
