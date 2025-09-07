ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অবশ্যই সুষ্ঠু হবে: আদিলুর রহমান

শিল্প এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেছেন, ‘ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অবশ্যই সুষ্ঠু হবে। বাংলাদেশের মানুষ সেই নির্বাচন উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপন করার জন্য অপেক্ষা করছে।’
রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকালে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে একটি জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠানে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
নির্বাচিত সরকারের গুরুত্ব তুলে ধরে এ অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা বলেন, ‘জনগণের নির্বাচিত সরকার জনগণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করে। গণঅভ্যুত্থানের সরকার হিসেবে আমরা যে কাজটা শুরু করেছি, বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকার সেটা এগিয়ে নিয়ে যাবে। এটা আমাদের বিশ্বাস।’
আগামীর নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘গণঅভ্যুত্থান ও বিপ্লবের পর একটা সরকারের যে কাজগুলো করা দরকার, তার অনেকগুলো আমরা করতে পেরেছি বলে আমাদের বিশ্বাস। নানা প্রতিকূলতা, বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতসহ নানা বাধা অতিক্রম করে জনগণের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এগিয়ে যাচ্ছি এবং সেভাবেই আমরা বিচার ও সংস্কারের ধারাবাহিকতায় আগামীর নির্বাচন সম্পন্ন করবো।’
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন– জেলা প্রশাসক জাহিদুল ইসলাম মিঞা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারজানা রহমানসহ প্রতিষ্ঠানের কর্মরত কর্মচারীরা।