X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ নামে রাকসুতে শিবিরের প্যানেল ঘোষণা

রাবি প্রতিনিধি
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫২আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫২
রাকসু কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়ের সামনে প্যানেল ঘোষণা করেন শাখা ছাত্রশিবিরের নেতৃবৃন্দ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’ নামে নিজেদের প্যানেল ঘোষণা করেছে শাখা ইসলামী ছাত্রশিবির। রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৫টায় রাকসু কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়ের সামনে এই প্যানেল ঘোষণা করেন শাখা ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় সমাজসেবা সম্পাদক আব্দুল মোহাইমেন।

শিবির ঘোষিত এই প্যানেলে নারী শিক্ষার্থী ছাড়াও রয়েছেন সনাতনী ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত শিক্ষার্থী।

ঘোষিত প্যানেল অনুযায়ী, রাকসুতে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে রাবি শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন রাবির সাবেক সমন্বয়ক ফাহিম রেজা এবং সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে সোচ্চার স্টুডেন্ট নেটওয়ার্ক রাবি শাখার সভাপতি ও রাবি ছাত্রশিবিরের ছাত্র অধিকার বিষয়ক সম্পাদক এসএম সালমান সাব্বির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

এ ছাড়া অন্যান্য পদের প্রার্থীরা হলেন– ক্রীড়া সম্পাদক হামিদুল্লাহ নাঈম, সহকারী ক্রীড়া সম্পাদক আবু সাইয়েদ সামি, সাংস্কৃতিক সম্পাদক জায়েদ হাসান জোহা, সহকারী সাংস্কৃতিক সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম, নারী বিষয়ক সম্পাদক সাইয়েদা হাফসা, সহকারী নারী বিষয়ক সম্পাদক সামিয়া জান্নাত, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক নাজমুস সাকিব, সহকারী তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক সিফাত আবু সালেহ, মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক মোজাহিদুল ইসলাম, সহকারী মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল গালিব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক মারুফ হোসেন হাসান হাওলাদার, সহকারী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক মোজাহিদুল ইসলাম সায়েম, বিতর্ক ও সাহিত্য সম্পাদক ইমরান লস্কর, সহকারী বিতর্ক ও সাহিত্য সম্পাদক নয়ন মোরসালিন, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, সহকারী পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাসুমা ইসরাত মোমো এবং কার্যনির্বাহী সদস্য দ্বীপ মাহবুব, সুজন চন্দ্র, মো. ইমজিয়াউল হক কামালি ও খালিদ হাসান।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন– রাবি শাখা ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি আব্দুর রহিম, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মোজাহিদ ফয়সাল, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেজ মেহেদী হাসান, অর্থ সম্পাদক নওসাজ্জামানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

/এমএএ/
বিষয়:
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রশিবিররাকসু নির্বাচন
সম্পর্কিত
ডাকসু নির্বাচন: প্রচারণায় বিধি লঙ্ঘনের ‘প্রতিযোগিতা’
রাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা
‘দেশের জনসংখ্যার চেয়ে শিবির বট আইডি বেশি, তারা বামদের মধ্যেও ঢুকেছে’
সর্বশেষ খবর
আইইএলটিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্রলোভন দিয়ে প্রতারণা, গ্রেফতার ২
আইইএলটিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্রলোভন দিয়ে প্রতারণা, গ্রেফতার ২
গাজীপুরে ব্যবসায়ীকে আটক করায় র‌্যাবের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ
গাজীপুরে ব্যবসায়ীকে আটক করায় র‌্যাবের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ
সংসদীয় আসন কমানোর প্রতিবাদে বাগেরহাটে হরতালসহ ৫ দিনের কর্মসূচি
সংসদীয় আসন কমানোর প্রতিবাদে বাগেরহাটে হরতালসহ ৫ দিনের কর্মসূচি
ঢাবি গবেষণা সোসাইটির জরিপ: ডাকসু নির্বাচনে এগিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা
ঢাবি গবেষণা সোসাইটির জরিপ: ডাকসু নির্বাচনে এগিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা
সর্বাধিক পঠিত
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
শেনজেন ভিসা নিয়ে জরুরি বার্তা সুইডেন দূতাবাসের
শেনজেন ভিসা নিয়ে জরুরি বার্তা সুইডেন দূতাবাসের
ধানক্ষেতে হাত-পা ও মাথাবিহীন লাশ, পরিচয় জানা যায়নি
ধানক্ষেতে হাত-পা ও মাথাবিহীন লাশ, পরিচয় জানা যায়নি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media