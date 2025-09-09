শিক্ষার্থীদের আন্দোলন: ৫ ঘণ্টা তালাবদ্ধ রাবির আরবি বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) আরবি বিভাগ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা তালাবদ্ধ রাখার পর প্রশাসনের আশ্বাসে তালা খুলে দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টা থেকে ফল প্রকাশ ও নতুন পরীক্ষার রুটিন ঘোষণার দাবিতে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীরা বিভাগে তালা ঝুলিয়ে দেন। পরে কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে ৫ ঘণ্টা পর তারা তালা খুলে দেন।
শিক্ষার্থীরা জানান, প্রশাসন তাদের তিন দিনের সময় দিয়েছেন। তিন দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করে নতুন পরীক্ষার রুটিন দেওয়া হবে।
আরবি বিভাগের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ বলেন, ‘আমরা এর আগেও দুই দিন আন্দোলন করেছি। তবুও কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। আজ আমরা আবারও আন্দোলন চালিয়ে যাই। পরে উপ-উপাচার্য আমাদের সঙ্গে কথা বলে তিন দিনের সময় নিয়েছেন।’
রাবি উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন খান বলেন, ‘আমরা শিক্ষার্থীদের কথা শুনেছি। বিভাগের সভাপতি ও শিক্ষকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে আগামী তিন দিনের মধ্যে সমস্যা সমাধান করা হবে।’
এর আগে মঙ্গলবার সকাল ১১টায় পরীক্ষার চার মাসেও ফল প্রকাশ না হওয়ার প্রতিবাদ ও নতুন পরীক্ষার রুটিনের দাবিতে বিভাগে তালা ঝুলিয়ে দেন শিক্ষার্থীরা। প্রতিবাদের অংশ হিসেবে তারা বিভাগের শ্রেণিকক্ষ, অফিস ও সেমিনার লাইব্রেরিতে তালা ঝুলিয়ে অবস্থান নেন। এতে বিভাগের ক্লাসসহ অন্যান্য দাফতরিক কার্যক্রম বন্ধ ছিল। সেই সঙ্গে বিভাগের নোটিশ বোর্ডে ‘ডিপার্টমেন্ট অব অর্ডিন্যান্স, ফরমার আরবি ডিপার্টমেন্ট’ হাতে লেখা ফেস্টুন ঝুলিয়ে দেন। পরে বিকাল ৩টার দিকে প্রশাসনের আশ্বাসে তালা খুলে দেন আন্দোলনকারীরা।
এ ছাড়াও গত ২৫ আগস্ট ও ৮ সেপ্টেম্বর চার দফা দাবিতে বিভাগে তালা দিয়ে বিক্ষোভ করেন বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীরা।
তাদের দাবিগুলোর মধ্যে ছিল– পরীক্ষা কমিটির সভাপতির ক্ষমা চাওয়া, এক সপ্তাহের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ, সময়মতো চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত এবং ফলাফল প্রকাশ করা।