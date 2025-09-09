ঢাকা-খুলনা ও ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক আবারও অবরোধের ঘোষণা

ফরিদপুর-৪ সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ কর্মসূচি ১২ ঘণ্টা স্থগিত করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত এ অবরোধ চলে। পুনরায় বুধবার সকাল ৮ থেকে অবরোধ কর্মসূচি শুরু করা হবে বলে জানা গেছে।
মঙ্গলবার সকাল থেকে ঢাকা-খুলনা ও ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের ভাঙ্গা গোলচত্বরের আশপাশসহ ৯টি স্থানে টায়ার জ্বালিয়ে এবং গাছ ফেলে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেন স্থানীয় জনতা। এতে ২১ জেলার যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে প্রায় ২৫ কিলোমিটার মহাসড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। হাজার হাজার অবরোধকারীর কারণে সব ধরনের যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।
মহাসড়কে আন্দোলন চলাকালে এলাকা ঘুরে দেখা যায়, হাজারো জনতা ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের হামিরদী ইউনিয়নের পুকুরিয়া, মাধবপুর বাসস্ট্যান্ড এবং ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের মুনসুরাবাদ বাসস্ট্যান্ড ও আলগী ইউনিয়নের সুয়াদী এলাকায় অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন।
এ সময় তারা ‘ভাঙ্গার এক ইঞ্চি মাটিও নগরকান্দার সঙ্গে মিশতে দেওয়া হবে না’, ‘রক্ত লাগলে রক্ত নে, ভাঙ্গাবাসীকে মুক্তি দে’ স্লোগানে প্রকম্পিত হয়েছে মহাসড়ক।
জানা যায়, গত ৪ সেপ্টেম্বর আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ৩০০ সংসদীয় আসনের পুনর্নির্ধারিত সীমানার তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ তালিকায় ফরিদপুর-৪ সংসদীয় আসনের ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে কেটে ফরিদপুর-২ আসনে (সালথা-নগরকান্দা) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিষয়টি নির্বাচন কমিশন থেকে প্রকাশের পর থেকে ভাঙ্গা উপজেলাবাসীসহ ওই আসনে কাজ করা রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।
সীমানা পুনর্বহালের দাবিতে শুক্রবার সকালে ও সন্ধ্যায় দুই দফায় ৯ ঘণ্টা ভাঙ্গা উপজেলা দিয়ে যাওয়া ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের মনসুরাবাদ এবং ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের হামিরদী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সড়ক অবরোধ ও টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করা হয়। মঙ্গলবারও দুটি মসহাসড়কের অন্তত ২১টি জেলার সব ধরনের যান চলাচল চার ঘণ্টা বন্ধ থাকে।
এক পর্যায়ে ভাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মিজানুর রহমান, ওসি আশরাফ হোসেন ঘটনাস্থলে গিয়ে আন্দোলনকারীদের দাবির প্রতি আশ্বস্ত করলে অবরোধ তুলে নেয় জনতা।
এদিকে, মঙ্গলবার একই দাবিতে ভাঙ্গা উপজেলাবাসী পুনরায় সকাল থেকে তৃতীয় দফায় দুটি ইউনিয়ন ফিরে পেতে টায়ার জ্বালিয়ে এবং গাছ ফেলে ঢাকা-খুলনা ও ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করে। এ ঘটনায় দক্ষিণাঞ্চলের ২১টি জেলার সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। যানবাহন বন্ধ থাকায় দীর্ঘ প্রায় ২৫ কিলোমিটার মহাসড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এতে কয়েক হাজার যাত্রী চরম ভোগান্তিতে পড়েন।
আন্দোলনকারীরা বলেন, ‘দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা কর্মসূচি থেকে সরবো না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবরোধের কারণে অনেক যাত্রীকে ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে। এ কারণে সন্ধ্যা ৭টা থেকে আগামীকাল সকাল ৮টা পর্যন্ত অবরোধ স্থগিত করা হয়েছে। আগামীকাল সকাল ৮টা থেকে পুনরায় অবরোধ কর্মসূচি শুরু করা হবে।’
আলগী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সিদ্দিক মিঞা বলেন, ‘দুটি ইউনিয়ন কেটে নেওয়ার আগে আমাদের অবহিত করা দরকার ছিল। ভাঙ্গা উপজেলার দুটি ইউনিয়ন পুনরায় ফরিদপুর-৪ আসনে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলবে।’