বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
মধ্যরাতে দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:১১আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:১১
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে সারফান সরদার (৫০) নামে একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত পাঁচ জন। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১টার দিকে উপজলার মথুরাপুর ইউনিয়নের বাগুয়ান কাদিপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বেলা দেড়টার দিকে দৌলতপুর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোলাইমান শেখ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত সারফান সরদার বাগুয়ান গ্রামের মৃত হামেশ সরদারের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে স্থানীয় দুই গ্রুপের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এরই জের ধরে মঙ্গলবার গভীর রাতে দুই গ্রুপের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ঘটাব্যাপী চলা সংঘর্ষে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে সরদার গ্রুপের সারফান সরদার ঘটনাস্থলে নিহত হন।

সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত পাঁচ জন আহত হয়েছেন। তারা বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। খবর পেয়ে দৌলতপুর থানা পুলিশ আজ বুধবার সকাল সাড় ৮টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে নিহত সারফান সরদারের মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

দৌলতপুর থানার ওসি বলেন, ‘আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে একজন ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছেন। খবর পেয়ে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়ন রয়েছে। সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে অভিযান চালানা হচ্ছে। এই ঘটনায় দুই জনকে আটক করা হয়েছে।’

/এমএএ/
