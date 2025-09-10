X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
উত্তরা ইপিজেডে নিহত শ্রমিকের পরিবারকে ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি

নীলফামারী প্রতিনিধি
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৫৫আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৫৫
সংবাদ সম্মেলনে গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের নেতৃবৃন্দ

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডের শ্রমিক আহসান হাবিবের (২১) মৃত্যুর ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তসহ জড়িতদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের সভাপতি মোশরেফা মিশু।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় নীলফামারী প্রেসক্লাবে গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলনের ব্যানারে সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ‘২ সেপ্টেম্বর উত্তরা ইপিজেডে ২৩ দফা দাবি আদায়ের আন্দোলনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গুলি চালিয়ে শ্রমিক আহসান হাবিবকে হত্যা এবং ৯ জনকে আহত করে। এই হত্যা শুধু হত্যাই নয়। ওই পরিবারকে নিঃস্ব করে দেওয়া হয়েছে। আমরা বলতে চাই, শ্রমিকদের নায্য দাবি বাস্তবায়ন না করে তাদের ওপর যেন নির্যাতন চালানো না হয়।’

বাংলাদেশ টেক্সটাইল গার্মেন্টস ফেডারেশনের সভাপতি অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান ইসমাইল বলেন, ‘বিগত ফ্যাসিস্ট আমলে যেভাবে শ্রমিকদের ওপর অন্যায় করা হয়েছে, ঠিক এখনও একই অবস্থা রয়েছে। অথচ ফ্যাসিস্ট পতন আন্দোলনে অনেক গার্মেন্টসকর্মী হত্যার শিকার হয়েছেন। অনেকে আহত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন।’

শ্রমিক নেত্রী মোশরেফা মিশু অভিযোগ করে বলেন, ‘উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিক হত্যার ঘটনায় প্রশাসন এখনও কোনও তদন্ত কমিটি গঠন করেনি।’ তিনি নিহত শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৫০ লাখ টাকা, ট্রেড ইউনিয়ন ও সমাবেশের অধিকার প্রদানসহ পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়নের দাবি মেনে নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

এর আগে সকালে নেতৃবৃন্দ নিহত শ্রমিকের কবর জিয়ারত, পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, উত্তরা ইপিজেড, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন, ওএসকে গার্মেন্টস অ্যান্ড টেক্সটাইল শ্রমিক ফেডারেশন জোটের সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন, গার্মেন্টস টেক্সাটাইল শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রাজু আহমেদ, বাংলাদেশ লেবার কোর্টের আইনজীবী শারমিন সুলতানা মৌসুমি।

গার্মেন্টস শ্রমিকইপিজেড
