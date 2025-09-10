X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্রার্থীদের পক্ষে ফেসবুকে পোস্ট, সেই ওসি প্রত্যাহার

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৪৯আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৪৯
মোহাম্মদ মোজাফ্ফর হোসেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বিএনপি-সমর্থিত ছাত্রদলের প্রার্থীদের পক্ষে প্রকাশ্যে শুভকামনা জানিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মোজাফ্ফর হোসেনকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাতে প্রত্যাহার করে তাকে জেলা পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে। তার স্থলে পদায়ন করা হয়েছে নাসিরনগর থানার ওসি আজহারুল ইসলামকে।

বুধবার জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন-অর্থ) ওবায়দুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত ২টার দিকে ওসি মোজাফ্ফর হোসেন তার ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে একটি পোস্ট দেন। সেখানে তিনি ‘২১, ১৭, ০৮’ লেখা একটি ডিজিটাল কার্ড পোস্ট করেন। এই তিনটি সংখ্যা ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদে মনোনীত প্রার্থীদের ব্যালট নম্বর। কার্ডের ক্যাপশনে ওসি লেখেন: ‘মেধাবীদের জন্য শুভ কামনা রইল’।

নির্বাচনে ব্যালট নম্বর ২১-এ ভিপি (সহ-সভাপতি) পদে প্রার্থী হয়েছেন আবিদুল ইসলাম আবিদ, ১৭ নম্বরে জিএস (সাধারণ সম্পাদক) প্রার্থী তানভীর বারী হামিম এবং ৮ নম্বরে এজিএস (সহ-সাধারণ সম্পাদক) পদে আছেন তানভির আল হাদী মায়েদ। এ তিন জনই ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী।

ওসির এই পোস্ট প্রকাশ্যে আসার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয় সমালোচনার ঝড়। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান।

দায়িত্বশীল জায়গায় থেকে ওসির এমন কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) মোহাম্মদ আতাউল্লাহ তার ফেসবুক আইডিতে  লেখেছেন, ‘ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানার ওসি ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের পক্ষে প্রচারণা করছেন। পুলিশের ওসি পদে থেকে কীভাবে একটি দলের পক্ষে ক্যাম্পেইন করতে পারেন?’

এ বিষয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মুহাম্মদ মোবারক হোসাইন সাংবাদিকদের বলেন, ‘দায়িত্বশীল জায়গা থেকে একজন পুলিশ কর্মকর্তার এ ধরনের বক্তব্য অনভিপ্রেত। অতীতেও তিনি পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছেন।’

এদিকে, ওসি মোজাফফর দাবি করেন, তার ফেসবুক আইডি’টি হ্যাক হয়েছে। তার আইডি থেকে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে পোস্ট দেওয়ার ঘটনায় থানায় একটি (সাধারণ ডায়েরি) জিডি করেছেন। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে থানায় ওই জিডি করেন তিনি।

জিডি নোটে ওসি মোজাফফর হোসেন উল্লেখ করেন, ‘আমার ব্যক্তিগত ফেইসবুক আইডি কে বা কারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হ্যাক করে একটি রাজনৈতিক পোস্ট করেছেন। বিভিন্ন মাধ্যম থেকে পাওয়া স্ক্রিন শর্টে দেখা যায় যে, বেগুনি রঙের ব্যাক গ্রাউন্ডে “শুভ কামনা ২১, ১৭, ০৮”, লেখা পোস্ট প্রচার হচ্ছে। বিষয়টি আমি তাৎক্ষণিক পুলিশ সুপার এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে (প্রশাসন ও অর্থ) অবহিত করি। কে বা কারা এই পোস্ট করেছেন আমার জানা নেই।’

/এমএএ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
চট্টগ্রামে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া আরও ৭২ জন আক্রান্ত
চট্টগ্রামে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া আরও ৭২ জন আক্রান্ত
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে চাকরির সুযোগ
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের অধীনে চাকরির সুযোগ
ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্রার্থীদের পক্ষে ফেসবুকে পোস্ট, সেই ওসি প্রত্যাহার
ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্রার্থীদের পক্ষে ফেসবুকে পোস্ট, সেই ওসি প্রত্যাহার
পান্থকুঞ্জ পার্ক-হাতিরঝিল অংশে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা
পান্থকুঞ্জ পার্ক-হাতিরঝিল অংশে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা
সর্বাধিক পঠিত
ধিক্কার জানালেন সারজিস
ধিক্কার জানালেন সারজিস
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media