জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃষ্টি, এক কেন্দ্রে ১০ মিনিট ভোট বন্ধ 

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের (জাকসু) ভোট গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে চলছে। তবে সকাল ১০টা ৪৫ থেকে ক্যাম্পাসে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এতে ভোটগ্রহণে বিঘ্ন হতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
বৃষ্টি শুরুর পর শহীদ রফিক-জব্বার হলে বিদ্যুৎ চলে যায়। এতে পুরো কেন্দ্র অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে কিছুক্ষণের জন্য ভোটগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়।
বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ২০ মিনিট থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। এর দেড় ঘণ্টা পর নামে বৃষ্টি।
শহীদ রফিক-জব্বার হল কেন্দ্রের প্রধান ও হল প্রভোস্ট আব্দুস সাত্তার বাংলা ট্রিবিউনকে জানান, বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় বুথগুলো অন্ধকার হয়ে পড়ে। যার ফলে প্রায় ১০ মিনিটের মতো ভোটগ্রহণ বন্ধ ছিল। তবে বিদ্যুৎ আসায় আবার ভোটগ্রহণ শুরু হয়।
তিনি আরও জানান, এখন পর্যন্ত এই কেন্দ্রে ১০০টির মতো ভোট পড়েছে। ভোটারদের উপস্থিতি কিছুটা কম হলেও সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি।
এই বৃষ্টি আবাসিক শিক্ষার্থীদের ভোটগ্রহণে বাধা সৃষ্টি না করলেও অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে আসার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। এতে ভোট কম পড়ার আশঙ্কা থাকছে। কেন্দ্রগুলোতে যদি আবার বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়, ভোটগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হবে।
ভোটের পরিস্থিতি নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম হল কেন্দ্রের প্রধান অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক বলেন, ‘এখন পর্যন্ত ১০০টির মতো ভোট পড়েছে। শিক্ষার্থীরা আসছে, ভোট দিচ্ছে। পরিস্থিতি খুবই ভালো। নিরাপত্তাও সন্তোষজনক।’