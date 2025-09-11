বঙ্গমাতা হলে এক ঘণ্টা ভোট বন্ধ, ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না সাংবাদিকদের 

বঙ্গমাতা হলে কালি শেষ হয়ে যাওয়ায় ঘণ্টাখানেক ভোটগ্রহণ বন্ধ ছিল। বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে ১২টা থেকে এক ঘণ্টা ভোট বন্ধ থাকে। এখন ভোট চালু হলেও কেন্দ্রে সাংবাদিকদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।
বঙ্গমাতা হল কেন্দ্রের প্রধান শামীমা নাসরীন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘ভোট দেওয়ার পর শিক্ষার্থীদের আঙুলে যে কালি দেওয়া হচ্ছিল, সেটি উঠে যাচ্ছিল। এরপর ভোট পর্যবেক্ষক এসে ভোটগ্রহণ বন্ধ রাখেন। দুপুর পৌনে ১২টা থেকে এক ঘণ্টা ভোট বন্ধ ছিল। এখন চালু হয়েছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘ভোট বন্ধের পরপরই শিক্ষার্থী, সাংবাদিক এবং প্রার্থীরা এসে কেন্দ্রে ভিড় করেন। যে কারণে হট্টগোল বেঁধে যায়। এতে একটু বেশি সময় ভোট বন্ধ ছিল।’
হলপ্রধান আরও বলেন, ‘আপাতত কেন্দ্রে সাংবাদিকদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। ভোট সুষ্ঠুভাবে হওয়ার জন্য আমাদের সহযোগিতা করুন। সব ঠিকঠাক হলে আমরা সাংবাদিকদের ঢুকতে দেবো।