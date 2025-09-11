X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বঙ্গমাতা হলে এক ঘণ্টা ভোট বন্ধ, ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না সাংবাদিকদের 

জাবি প্রতিনিধি
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩৮আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩৮
বঙ্গমাতা হলের বাইরে সাংবাদিকদের অপেক্ষা

বঙ্গমাতা হলে কালি শেষ হয়ে যাওয়ায় ঘণ্টাখানেক ভোটগ্রহণ বন্ধ ছিল। বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে ১২টা থেকে এক ঘণ্টা ভোট বন্ধ থাকে। এখন ভোট চালু হলেও কেন্দ্রে সাংবাদিকদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। 

বঙ্গমাতা হল কেন্দ্রের প্রধান শামীমা নাসরীন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘ভোট দেওয়ার পর শিক্ষার্থীদের আঙুলে যে কালি দেওয়া হচ্ছিল, সেটি উঠে যাচ্ছিল। এরপর ভোট পর্যবেক্ষক এসে ভোটগ্রহণ বন্ধ রাখেন। দুপুর পৌনে ১২টা থেকে এক ঘণ্টা ভোট বন্ধ ছিল। এখন চালু হয়েছে।’ 

তিনি আরও বলেন, ‘ভোট বন্ধের পরপরই শিক্ষার্থী, সাংবাদিক এবং প্রার্থীরা এসে কেন্দ্রে ভিড় করেন। যে কারণে হট্টগোল বেঁধে যায়। এতে একটু বেশি সময় ভোট বন্ধ ছিল।’ 

হলপ্রধান আরও বলেন, ‘আপাতত কেন্দ্রে সাংবাদিকদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। ভোট সুষ্ঠুভাবে হওয়ার জন্য আমাদের সহযোগিতা করুন। সব ঠিকঠাক হলে আমরা সাংবাদিকদের ঢুকতে দেবো।

/এফআর/এমএএ/
বিষয়:
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু
সম্পর্কিত
শিবির ও ছাত্রদলের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ স্বতন্ত্র প্রার্থী জিতুর
জাকসু নির্বাচনে শিবিরের বিরুদ্ধে আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ
জাকসু নির্বাচন: এক হলে ৪ ঘণ্টায় ভোট পড়েছে ৮০টি
সর্বশেষ খবর
কার্নিশে ঝুলে থাকা তরুণকে গুলি: অভিযোগ গঠনের আদেশ ১৬ সেপ্টেম্বর
কার্নিশে ঝুলে থাকা তরুণকে গুলি: অভিযোগ গঠনের আদেশ ১৬ সেপ্টেম্বর
কাজাখস্তানে চলছে আফরান নিশোর ‘দম’ পরীক্ষা
কাজাখস্তানে চলছে আফরান নিশোর ‘দম’ পরীক্ষা
ভাগনের বিরুদ্ধে মামাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ
ভাগনের বিরুদ্ধে মামাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ
ফ্রান্সে ব্যাপক সরকারবিরোধী বিক্ষোভের মধ্যেই দায়িত্ব নিলেন নতুন প্রধানমন্ত্রী
ফ্রান্সে ব্যাপক সরকারবিরোধী বিক্ষোভের মধ্যেই দায়িত্ব নিলেন নতুন প্রধানমন্ত্রী
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
রাজপথে সেনাবাহিনী, আন্দোলন ‘বেহাত’ বলছে জেন-জিরা
রাজপথে সেনাবাহিনী, আন্দোলন ‘বেহাত’ বলছে জেন-জিরা
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
অনলাইন রিটার্ন-ব্যাংক সংযোগে আতঙ্কের কারণ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান
অনলাইন রিটার্ন-ব্যাংক সংযোগে আতঙ্কের কারণ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান
এনসিপি থেকে সাবেক দুই সেনা কর্মকর্তার পদত্যাগ
এনসিপি থেকে সাবেক দুই সেনা কর্মকর্তার পদত্যাগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media