জাকসু নির্বাচন: এক হলে ৪ ঘণ্টায় ভোট পড়েছে ৮০টি

জাবি প্রতিনিধি
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৯আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৯
জাকসু নির্বাচনের একটি ভোটকেন্দ্র

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন চলছে। তবে নির্বাচনী আমেজ বা উৎসবের যে প্রত্যাশা ছিল, প্রথম তিন ঘণ্টায় তা ক্যাম্পাসে খুব একটা দেখা যায়নি।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, প্রাীতিলতা হলে দুপুর ১টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৮০টি। কেন্দ্রের রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক শামীম রেজা বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, প্রীতিলতা হল কেন্দ্রে মোট ভোটার ৩৯৯ জন। প্রথম চার ঘণ্টায় ৮০টি ভোট পড়েছে।

তিনি আরও বলেন, মোটামোটি ২০% ভোট কাস্ট হয়েছে। শুরুতে বিদ্যুৎ বিভ্রান্তি ও বৃষ্টির কারণে ভোট গ্রহণে কিছুটা সমস্যা হয়েছে। তবে এখন সবকিছু ঠিক আছে। ভোটারের উপস্থিতি ভালো। বেলা বাড়ার সঙ্গে ভোটার উপস্থিতি আরও বাড়বে বলে আশা করছি।

 

/এএম/
বিষয়:
জাকসু
