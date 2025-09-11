X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভাগনের বিরুদ্ধে মামাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

গাজীপুর প্রতিনিধি
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:০২আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:০২
ভাগনের বিরুদ্ধে মামাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

গাজীপুরে নেশার টাকা না দেওয়ায় বঁটি দিয়ে কুপিয়ে মামা আনিসুর রহমানকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে ভাগনে সৌরভের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকে ভাগনে পলাতক রয়েছেন। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে উত্তরার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আনিসুর রহমানের মৃত্যু হয়।

এর আগে দুপুর ২টার দিকে সদর উপজেলার ভবানীপুর (উত্তরপাড়া) জয়বাংলা মোড় এলাকায় নিহতের ভগ্নিপতি রোকনুজ্জামানের বাড়ীতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আনিসুর রহমান (২৩) গাজীপুর সদর উপজেলার ভবানীপুর এলাকার আলি নেওয়াজের ছেলে। ভাগিনা সৌরভ (১৮) ভবানীপুর (উত্তরপাড়া) এলাকার রোকনুজ্জামানের ছেলে।

নিহত আনিসুরের মামা আব্দুর রশীদ জানান, আনিস ও সৌরভ মামা-ভাগনে। পাশাপাশি বাড়ি হওয়ায় তারা প্রায়ই একসাথে বন্ধুর মতো চলাফেরা করতেন। তাদের মধ্যে কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছে তা তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারেননি। তিনি শুনেছেন সৌরভের ভাবি বঁটি দিয়ে রান্নার কাজে তরকারি কাটছিলেন। এ সময় সৌরভ ভাবির কাছ থেকে বঁটি নিয়ে ঘরে শুয়ে থাকা মামা আনিসুর রহমানকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে আহত করেন। এলাকাবাসী তাকে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হলে ওই হাসপাতাল থেকে রাজধানীর উত্তরার একটি হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসাধীন রাখে। পরে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত সাড়ে ৮টার দিকে আনিসুর রহমানের মৃত্যু হয়।

গাজীপুরের জয়দেবপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুর রব জানান, নেশা করার জন্য সৌরভ তার মামা আনিসুর রহমানের কাছে টাকা চায়। মামা টাকা দেবে না বললে তাদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়। পরে মামা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। হঠাৎ করে সৌরভ তার ভাবির কাছ থেকে বঁটি নিয়ে ঘরে শুয়ে থাকা মামাকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। ঘটনার পর থেকে সে পলাতক রয়েছে। স্থানীয়রা আহত আনিসকে হাসাপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎিসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

 

/এএম/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
কার্নিশে ঝুলে থাকা তরুণকে গুলি: অভিযোগ গঠনের আদেশ ১৬ সেপ্টেম্বর
কার্নিশে ঝুলে থাকা তরুণকে গুলি: অভিযোগ গঠনের আদেশ ১৬ সেপ্টেম্বর
কাজাখস্তানে চলছে আফরান নিশোর ‘দম’ পরীক্ষা
কাজাখস্তানে চলছে আফরান নিশোর ‘দম’ পরীক্ষা
ভাগনের বিরুদ্ধে মামাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ
ভাগনের বিরুদ্ধে মামাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ
ফ্রান্সে ব্যাপক সরকারবিরোধী বিক্ষোভের মধ্যেই দায়িত্ব নিলেন নতুন প্রধানমন্ত্রী
ফ্রান্সে ব্যাপক সরকারবিরোধী বিক্ষোভের মধ্যেই দায়িত্ব নিলেন নতুন প্রধানমন্ত্রী
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
রাজপথে সেনাবাহিনী, আন্দোলন ‘বেহাত’ বলছে জেন-জিরা
রাজপথে সেনাবাহিনী, আন্দোলন ‘বেহাত’ বলছে জেন-জিরা
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
অনলাইন রিটার্ন-ব্যাংক সংযোগে আতঙ্কের কারণ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান
অনলাইন রিটার্ন-ব্যাংক সংযোগে আতঙ্কের কারণ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান
এনসিপি থেকে সাবেক দুই সেনা কর্মকর্তার পদত্যাগ
এনসিপি থেকে সাবেক দুই সেনা কর্মকর্তার পদত্যাগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media