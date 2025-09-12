X
শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৮ ভাদ্র ১৪৩২
সুন্দরবনের ২ ডাকাত অস্ত্রসহ আটক, ৯ জেলে উদ্ধার

খুলনা প্রতিনিধি
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২৪আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২৪
জিম্মি থাকা নয় জেলেকে উদ্ধার করা হয়েছে

সুন্দরবনের দুর্ধর্ষ ডাকাত রাঙ্গা বাহিনীর দুই সহযোগী অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ আটক হয়েছে। তাদের কাছে জিম্মি থাকা নয় জেলেকে উদ্ধার করা হয়েছে। কোস্ট গার্ড শুক্রবার ভোরে এ অভিযান পরিচালনা করে।

আটক ডাকাত সহযোগী নাসির মোল্লা (৩১) এবং মিন্টু সরদার (৪০) বাগেরহাট এবং খুলনার বাসিন্দা। তারা দীর্ঘদিন ধরে রাঙ্গা বাহিনীর সঙ্গে ডাকাতি এবং ডাকাত দলকে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও রসদ সরবরাহের মাধ্যমে সহযোগিতা করে আসছিল।

কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, সুন্দরবনের কুখ্যাত ডাকাত রাঙ্গা বাহিনীর সদস্যরা সুন্দরবনের আদাছগি এলাকায় কিছু জেলেকে জিম্মি করে রেখেছে। আজ ভোর ৫টায় কোস্টগার্ড বেইস মোংলা ওই এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযান চলাকালে কোস্টগার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকাতরা পালানোর চেষ্টা করে। পরে আভিযানিক দল ধাওয়া করে দুটি একনলা বন্দুক, দুই রাউন্ড তাজা কার্তুজ, আট রাউন্ড ফাঁকা কার্তুজ, তিনটি দেশি আগ্নেআস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম এবং একটি দেশি অস্ত্রসহ সুন্দরবনের দুর্ধর্ষ ডাকাত রাঙ্গা বাহিনীর দুই সহযোগীকে আটক করে। এ সময় তাদের কাছে জিম্মি থাকা নয় জেলেকে উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার হওয়া জেলেরা হলেন– খুলনার দাকোপ উপজেলার পানখালি গ্রামের খানজাহান মোড়লের ছেলে রমজান মোড়ল, আল আমিন শেখের ছেলে শামীম শেখ, নুর আলী শেখের ছেলে হান্নান শেখ, হান্নান শেখের ছেলে আজগর শেখ, আইয়ুব আলী শেখের ছেলে আতাউর শেখ এবং মিরাজ গাজীর ছেলে ইউনুস গাজী, দাকোপের কাটাবনিয়ার হান্নান সেনার ছেলে আবু হুরাই, বটিয়াঘাটা উপজেলার বারোভুঁইয়া গ্রামের শাহাদাত শেখের ছেলে, শুক্কুর আলী শেখ ও কয়রা উপজেলার বাঘবা গ্রামের বারিক মল্লিকের ছেলে জাফর মল্লিক।

জেলেরা জানান, গত ৩ সেপ্টেম্বর মাছ ও কাঁকড়া ধরার উদ্দেশ্যে সুন্দরবনে যান তারা। বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে রাঙ্গা বাহিনী তাদের আটক করে এবং মুক্তিপণ দাবি করে। উদ্ধারকৃত জেলেরা সবাই খুলনা জেলার দাকোপ থানার বাসিন্দা।

উদ্ধারকৃত জেলে, আটক ডাকাত ও জব্দ আলামতের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত করতে কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।

/এমএএ/
প্রো কাবাডি লিগ খেলতে ভারতে বাংলাদেশের শাহান
নির্বাচন ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখের মধ্যেই হবে: প্রেস সচিব
চীনের বিরুদ্ধে ‘ঋণের ফাঁদ’ তত্ত্ব কি ভ্রান্ত ধারণা?
জাকসুর ভোট গণনা বর্জন করেছেন এক রিটার্নিং কর্মকর্তা
আশরাফুল আউট, বুলবুল ইন!
জাকসুর ভোট গণনার সময় অসুস্থ হয়ে শিক্ষিকার মৃত্যু
শাহজাহানপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ ২
সচিব পদমর্যাদার সাবেক ১২ কর্মকর্তাকে দুদকে তলব
ডাকসুতে শিবিরকে কেন বেছে নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা
