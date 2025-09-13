টেকনাফ সীমান্তে রোহিঙ্গা পাচারে জড়িত চক্রের ৫ সদস্য আটক

কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্তে রোহিঙ্গা পাচারে সক্রিয় পাঁচ মানব পাচারকারীকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এ সময় মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে মানব পাচারের একটি বড় প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয় বিজিবি।
শুক্রবার এ তথ্য নিশ্চিত করেন টেকনাফ ২ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিকুর রহমান।
আটক পাঁচ জন হলো– সৈয়দ আলম (২৯), আব্দুল্লাহ (২২), রিদুয়ান হোসেন (২০), নুরুল আফসার (২০), আবদুল হাকিম (৪০)। তাদের বাড়ি টেকনাফ সদর ইউনিয়নের দক্ষিণ লম্বরি এলাকার মিঠাপানিরছড়ায়।
বিজিবি জানায়, গভীর সাগর দিয়ে মেরিন ড্রাইভ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় কয়েকটি সংঘবদ্ধ চক্র মাদক, চোরাচালানসহ রোহিঙ্গা পারাপারে সক্রিয় রয়েছে। ১০ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে বিজিবি অভিযান চালিয়ে সীমান্তে লোকজন পারাপারের সক্রিয় চক্রের পাঁচ সদস্যকে আটক করে। এ সময় মিয়ানমার থেকে ৮০ জন অনুপ্রবেশকারীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।
বিজিবির অধিনায়ক বলেন, ‘সীমান্তে বেশ কিছুদিন ধরে কয়েকটি সংঘবদ্ধ চক্র স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির ছত্রচ্ছায়ায় মিায়ানমার থেকে বাংলাদেশে মানব ও মাদক পাচারে সক্রিয় রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বিজিবি টহল জোরদার রেখেছে। এর অংশ হিসেবে মানব পাচারের সক্রিয় পাঁচ সদস্যকে আটক করা হয়।’
তিনি বলেন, ‘প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা মানব পাচারের একটি চক্রের সদস্যদের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে। তাদেরও ধরতে আমাদের অভিযান চলছে। আটক পাঁচ জনকে মামলা দিয়ে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ছাড়া চলতি বছর এ পর্যন্ত বিশেষ অভিযানে ৪৭ জন মানব পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে।’