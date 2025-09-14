বাসা থেকে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের মরদেহ উদ্ধার

ঢাকার আশুলিয়ায় নিজ বাসা স্বামী-স্ত্রী ও শিশুসন্তানের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রবিবার রাত ৮টার দিকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
মৃত তিন জন হলেন– রুবেল আহমেদ (৩৫), তার স্ত্রী সোনিয়া বেগম (২৮) ও মেয়ে জামিলা (৬)। তাদের গ্রামের বাড়ি বগুড়া জেলায়। রুবেল ভাড়া বাড়িতে থেকে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। তার স্ত্রী পাশের একটি পোশাক কারখানার অপারেটর ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, রবিবার সকাল থেকেই কক্ষের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। পরে দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে গেলেও কোনও সাড়া-শব্দ না পেয়ে প্রতিবেশীরা জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কক্ষের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। এ সময় বিছানায় মা সোনিয়া ও তার মেয়ের মরদেহ দেখা যায়। এ ছাড়াও পাশেই ঘরের আড়ার সঙ্গে রুবেলের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
বিষয়টি নিশ্চিত করে আশুলিয়া থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মজিবুর রহমান বলেন, ‘মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তারা আত্মহত্যা করেছেন। ময়নাতদন্তের পর বিস্তারিত বলা যাবে।’
এ ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হবে বলে জানান তিনি।