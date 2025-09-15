X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
কক্সবাজার ও বান্দরবান সীমান্তে দুই মাসে বিপুল পরিমাণ মাদক-অস্ত্র উদ্ধার

কক্সবাজার প্রতিনিধি
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০৮আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০৮
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন বিজিবি রামু সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আহমেদ

কক্সবাজার ও বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে গত দুই মাসে বিপুল পরিমাণ মাদক, অস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কক্সবাজার শহরের উর্মি বিজিবি গেস্ট হাউসের সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ তথ্য জানান বিজিবি রামু সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আহমেদ।

কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ জানান, ৮৮ কোটি ৯ লাখ ৬৪ হাজার ৪১২ টাকা মূল্যের মাদক উদ্ধার করেছে। একই সঙ্গে ২২ লাখ ৩৭ হাজার ১২০ টাকা মূল্যের আগ্নেয়াস্ত্র জব্দ করা হয়েছে। আটক করা হয়েছে ৩ কোটি ৭৮ লাখ ৪০ হাজার টাকা মূল্যের মিয়ানমারের গরু এবং ৬ কোটি ৭২ লাখ ৫৯ হাজার ৫৮৭ টাকা মূল্যের অন্যান্য চোরাচালান পণ্য জব্দ করা হয়েছে। এসব ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ১৮৮ জন আসামিকে আটক করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, কক্সবাজার ও বান্দরবানের মিয়ানমার সীমান্ত পাহারায় বিজিবির সদস্যরা সব সময় তৎপর ও সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি বছরের ১৫ জুলাই থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন অভিযান চালিয়ে ২৮ লাখ ২০৯টি ইয়াবা, ৮১৬ কেজি ক্রিস্টাল মেথ, ১৬৮ ক্যান বিয়ার, ৩৬৫.৭৫ লিটার বাংলা মদ, ২ হাজার ৪২৫ কেজি গাঁজা জব্দ করা হয়।

এ ছাড়া ছয়টি দেশি একনলা বন্দুক, একটি দোনলা বন্দুক, একটি বিদেশি রিভলভার, একটি বিদেশি অস্ত্র, একটি গাদা বন্দুক (লং ব্যারেল), ৩টি এলজি গান, একটি ওয়ান শুটার পিস্তল, ২টি, বিদেশি পিস্তল, একটি একে ৪৭ রাইফেল, একটি এসএলআর, ২টি জি-৩ রাইফেল, একটি এমএ-১, একটি এলএম-১৬, ৪টি আর্জেস হ্যান্ড গ্রেনেড, ১১৯টি গুলি, ৩ রাউন্ড, বন্দুকের ছররা গুলি, ৫ রাউন্ড ৯ মি. মি. পিস্তলের গুলি, ১৯ রাউন্ড জি-৩ রাইফেলের গুলি, ১৯৯ রাউন্ড জি-৩ গুলি, ১২০ রাউন্ড এমএ-১ গুলি, ১৮৮ রাউন্ড এলএম-১৬ গুলি, ১১টি খালি ম্যাগাজিন, ৬টি খালি খোসা জব্দ করা হয়।

একই সময় ২২৬টি বার্মিজ গরু যার সিজার মূল্য ৩ কোটি ৭৮ লাখ ৪০ হাজার টাকা এবং ৬ কোটি ৭২ লাখ ৫৯ হাজার ৫২৭ টাকা মূল্যের অন্যান্য চোরাচালানি মালামাল জব্দ করা হয়।

এসব চোরাচালান জব্দে ১৪৭টি অপারেশন পরিচালনা করা হয়।

মতবিনিময় সভায় বিজিবির বিভিন্ন ব্যাটালিয়নের ঊর্ধ্বতন অফিসার, কক্সবাজার জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
