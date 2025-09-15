X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
খুলনায় ১০৩ কেজি হরিণের মাংসসহ শিকারি আটক

খুলনা প্রতিনিধি
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫০আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫০
হরিণ

খুলনার কয়রায় প্রায় ১০৩ কেজি হরিণের মাংস এবং হরিণ শিকারের ফাঁদসহ এক হরিণ শিকারিকে আটক করেছে কোস্টগার্ড। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দিনগত মধ্যরাতে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

সোমবার দুপুরে কোস্টগার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান।

আটক হরিণ শিকারি কয়রা উপজেলার আংটিহারা গ্রামের মৃত সাত্তার আলী গাজীর ছেলে মিজানুর রহমান।

কোস্টগার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার দিবাগত রাত ১টায় কোস্টগার্ড স্টেশন কয়রা কর্তৃক খুলনার কয়রা থানাধীন ছোট অংটিহারা এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান চলাকালে ওই এলাকা থেকে ১০৩ কেজি হরিণের মাংস, একটি হরিণের মাথা এবং প্রায় ৩০০ মিটার দীর্ঘ হরিণ শিকারের ফাঁদসহ একজন হরিণ শিকারিকে আটক করা হয়।

‘জব্দ করা হরিণের মাংস, মাথা, শিকারের ফাঁদ এবং আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কয়রার আন্দারমানিক ফরেস্ট অফিসের কাছে হস্তান্তর করা হয়।’

তিনি আরও জানান, বন্যপ্রাণী হত্যা ও পাচার রোধে কোস্টগার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।

সুন্দরবন
