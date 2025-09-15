দুর্গাপূজা উপলক্ষে ঢাকেশ্বরী দেব মন্দির পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ৮০ বছরের পুরনো ঢাকেশ্বরী দেব মন্দির পরিদর্শন করেছেন নারায়ণগঞ্জের জেলাপ্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকালে বন্দর উপেজলার এই মন্দির তিনি পরিদর্শন করেন।
এ সময় জেলাপ্রশাসক প্রতিমা তৈরির বিষয়ে খোঁজখবর নেন এবং যেকোনও প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সার্বিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি পূজামণ্ডপ ও মন্দিরের সার্বিক নিরাপত্তায় সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং দর্শনার্থীরা যেন সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পূজার আয়োজনে যোগ দিতে পারেন সে ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।
জেলা প্রশাসক সূত্রে জানা গেছে, এ বছর শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন উপলক্ষে জেলায় ২২৩টি মণ্ডপে পূজা অনুষ্ঠিত হবে। যার মধ্যে সদর উপজেলায় ৭৯টি, বন্দর উপজেলায় ২৯টি, সোনারগাঁয়ে ৩৫টি, আড়াইহাজারে ৩৬টি এবং রূপগঞ্জে ৪৪টি।
এর আগে নির্বিঘ্নে পূজা উদযাপনে নিশ্চিতের লক্ষ্যে বুধবার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এক প্রস্তুতি সভায় পূজা মণ্ডপগুলোর নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। এর পাশাপাশি দুর্গাপূজার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব রকম প্রস্তুতি থাকবে বলে আশ্বাস দেন জেলা প্রশাসক।