ফ্রিজের তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শিশুর মৃত্যু

মাদারীপুরের শিবচরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হেনা আক্তার (৭) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে শিবচর উপজেলার বহেরাতলা উত্তর ইউনিয়নের যাদুয়ারচর চোকদারকান্দি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।
হেনা আক্তার ওই গ্রামের শাহাবুদ্দিন ব্যাপারীর মেয়ে।
পরিবারিক সূত্রে জানা যায়, হেনা বিকালে নিজঘরে বন্ধুদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিল। লুকোচুরি খেলতে গিয়ে ঘরের ফ্রিজের বিদ্যুতের তারের সঙ্গে হাতের লেগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পরে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে শিবচর উপজেলা ১০০ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল ইসলাম বলেন, ‘এটি একটি মর্মান্তিক ঘটনা। আমরা খোঁজ নিচ্ছি।’