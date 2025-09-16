X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফ্রিজের তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শিশুর মৃত্যু

মাদারীপুর প্রতিনিধি
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২৯আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২৯
স্বজনদের আহাজারি

মাদারীপুরের শিবচরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হেনা আক্তার (৭) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে শিবচর উপজেলার বহেরাতলা উত্তর ইউনিয়নের যাদুয়ারচর চোকদারকান্দি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

হেনা আক্তার ওই গ্রামের শাহাবুদ্দিন ব্যাপারীর মেয়ে।

পরিবারিক সূত্রে জানা যায়, হেনা বিকালে নিজঘরে বন্ধুদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছিল। লুকোচুরি খেলতে গিয়ে ঘরের ফ্রিজের বিদ্যুতের তারের সঙ্গে হাতের লেগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পরে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে শিবচর উপজেলা ১০০ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল ইসলাম বলেন, ‘এটি একটি মর্মান্তিক ঘটনা। আমরা খোঁজ নিচ্ছি।’

/এমএএ/
বিষয়:
বিদ্যুৎস্পৃষ্টশিশুমৃত্যুশিবচর
সম্পর্কিত
সাতক্ষীরায় পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু
মাদারীপুরে যুবককে কুপিয়ে হত্যা
যশোরের শার্শায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে স্কুলছাত্রের মৃত্যু
সর্বশেষ খবর
হলিউড কিংবদন্তি ‘সানড্যান্স’ স্রষ্টা রবার্ট রেডফোর্ড আর নেই
হলিউড কিংবদন্তি ‘সানড্যান্স’ স্রষ্টা রবার্ট রেডফোর্ড আর নেই
সাবেক ভূমিমন্ত্রীসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
সাবেক ভূমিমন্ত্রীসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
অনিয়মের অভিযোগে ক্রীড়া পরিদফতরে দুদকের অভিযান
অনিয়মের অভিযোগে ক্রীড়া পরিদফতরে দুদকের অভিযান
বিশ্বকাপে লড়াকু মানসিকতা দেখাতে চান ডাচ কোচ
বিশ্বকাপে লড়াকু মানসিকতা দেখাতে চান ডাচ কোচ
সর্বাধিক পঠিত
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
বেলিজিয়ামের ভিসা পেতে বাংলাদেশিদের যেতে হবে দিল্লি
বেলিজিয়ামের ভিসা পেতে বাংলাদেশিদের যেতে হবে দিল্লি
চাঁদপুরে সরকারি চাল জব্দ, বিএনপি নেতাসহ দুজনের জেল-জরিমানা
চাঁদপুরে সরকারি চাল জব্দ, বিএনপি নেতাসহ দুজনের জেল-জরিমানা
‘আরাকান আর্মি ইয়াবা ব্যবসায় জড়িত’
‘আরাকান আর্মি ইয়াবা ব্যবসায় জড়িত’
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media