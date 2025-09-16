X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

প্রশিক্ষিত কুকুরের সহায়তায় ১ লাখ ৭০ হাজার ইয়াবা জব্দ, গ্রেফতার ৩

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:১৯আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:১৯
দুটি প্রশিক্ষিত কুকুরের সহায়তায় অভিযান চালানো হয়

কক্সবাজার টেকনাফ সদরের ছোট হাবিবপাড়া এলাকায় একটি বসতঘর থেকে এক লাখ ৭০ হাজার ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করেছে র‌্যাব। অভিযানে একই পরিবারের তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার র‌্যাব জানিয়েছে, সোমবার এই অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে গ্রেফতার তিন জন হলো– ছোট হাবিবপাড়ার বাসিন্দা একরামের স্ত্রী শামীনারা বেগম (৪৬), তার ছেলে আবদুর রহিম (৩০) ও পুত্রবধূ ইসমত আরা (২৪)। এ ছাড়া অভিযানের সময় হাসান (২৪) নামে একজন পালিয়ে গেছে বলে জানিয়েছে র‌্যাব।

র‌্যাব জানায়, পাচারের উদ্দেশ্যে ছোট হাবিবপাড়ার বসতঘরটিতে বিপুল পরিমাণ ইয়াবার একটি চালান মজুত করা হয়েছে– এমন খবরের ভিত্তিতে র‌্যাব তল্লাশি চালায়। তবে শুরুতে মাত্র কয়েক হাজার ইয়াবা উদ্ধার হয়। পরে ঘরটিতে তল্লাশি চালানোর জন্য প্রশিক্ষিত দুটি কুকুর নিয়ে আসা হয়। পরে কুকুর দুটির সহায়তায় ঘরের একাধিক স্থানে লক্ষাধিক ইয়াবা বড়ি পাওয়া যায়।

র‌্যাব-১৫-এর সহকারী পরিচালক (আইন ও গণমাধ্যম) আ ম ফারুক অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘দুটি প্রশিক্ষিত কুকুরের সহায়তায় এক লাখ ৭০ হাজার ইয়াবার চালানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।’

আসামিদের টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

জানতে চাইলে টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু জায়েদ মো. নাজমুন নূর বলেন, ‘এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন। মামলার পর আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।’

/এমএএ/
বিষয়:
মাদক দ্রব্য
সম্পর্কিত
সীমান্তে চোরাচালানবিরোধী অভিযানে ইয়াবা ও মদ জব্দ
মাসব্যাপী মাদকবিরোধী কার্যক্রম শুরু কারা অধিদফতরের
টেকনাফে মাছ ধরার ট্রলারের আদলে ইয়াবা পাচারকালে আটক ২
সর্বশেষ খবর
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
গোলাম রাব্বানীর ভর্তি বাতিল, অবৈধ হবে ডাকসুর জিএস পদও
গোলাম রাব্বানীর ভর্তি বাতিল, অবৈধ হবে ডাকসুর জিএস পদও
সুন্দরবনের অভয়ারণ্য থেকে ৫ জেলে আটক
সুন্দরবনের অভয়ারণ্য থেকে ৫ জেলে আটক
মার্কিন চাপে ইসরায়েলের সঙ্গে নিরাপত্তা চুক্তির পথে সিরিয়া
মার্কিন চাপে ইসরায়েলের সঙ্গে নিরাপত্তা চুক্তির পথে সিরিয়া
সর্বাধিক পঠিত
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
বেলজিয়ামের ভিসা পেতে বাংলাদেশিদের যেতে হবে দিল্লি
বেলজিয়ামের ভিসা পেতে বাংলাদেশিদের যেতে হবে দিল্লি
চাঁদপুরে সরকারি চাল জব্দ, বিএনপি নেতাসহ দুজনের জেল-জরিমানা
চাঁদপুরে সরকারি চাল জব্দ, বিএনপি নেতাসহ দুজনের জেল-জরিমানা
‘আরাকান আর্মি ইয়াবা ব্যবসায় জড়িত’
‘আরাকান আর্মি ইয়াবা ব্যবসায় জড়িত’
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media