X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাজেকে পর্যটকবাহী জিপ খাদে: খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নিহত, আহত ১২

রাঙামাটি প্রতিনিধি
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১৪আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৩৯
খাদে পড়া জিপ

রাঙামাটির পর্যটনকেন্দ্র সাজেক যাওয়ার পথে পর্যটকবাহী জিপ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে একজন নিহত এবং ১২ জন আহত হয়েছেন। বুধবার দুপুরে সাজেকের হাউজপাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) ইকবাল হোছাইন।

নিহত পর্যটকের নাম রুবিনা আফসানা রিংকি বলে জানা গেছে। নিহত ও আহতরা সবাই খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ২১তম ব্যাচের শিক্ষার্থী বলে জানা গেছে।

স্থানীয়রা জানান, খাগড়াছড়ি থেকে সাজেক যাওয়ার পথে পর্যটকবাহী জিপ গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলে এক নারী পর্যটক নিহত হন। সেনাবাহিনী ও পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে খাগড়াছড়ি জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়।

বাঘাইছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আমেনা মারজান বলেন, ‘আমি বিষয়টি শুনেছি। আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য খাগড়াছড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারা সবাই খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বলে জেনেছি।’

/এমএএ/
বিষয়:
পর্যটকসাজেক রিসোর্ট
সম্পর্কিত
জাফলংয়ে নিখোঁজের এক সপ্তাহ পর পর্যটকের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার
পরিবারের সঙ্গে সুন্দরবনে ঘুরতে এসে নিখোঁজ পর্যটকের মরদেহ উদ্ধার
সুন্দরবনে ঘুরতে এসে পর্যটক নিখোঁজ
সর্বশেষ খবর
ট্রাম্প-শি ফোনালাপে গুরুত্ব পাবে টিকটক, বাণিজ্য ও তাইওয়ান ইস্যু
ট্রাম্প-শি ফোনালাপে গুরুত্ব পাবে টিকটক, বাণিজ্য ও তাইওয়ান ইস্যু
বাংলাদেশই বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ: বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী
বাংলাদেশই বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ: বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী
গাজীপুরে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ
গাজীপুরে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ
দ্বিতীয় দিনে জবি শিক্ষার্থীদের অনশন কর্মসূচি
দ্বিতীয় দিনে জবি শিক্ষার্থীদের অনশন কর্মসূচি
সর্বাধিক পঠিত
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
ভাঙ্গা উপজেলার ২টি ইউনিয়ন ফরিদপুর-৪ আসনে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নে হাইকোর্টের রুল
ভাঙ্গা উপজেলার ২টি ইউনিয়ন ফরিদপুর-৪ আসনে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রশ্নে হাইকোর্টের রুল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media