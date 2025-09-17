সাজেকে পর্যটকবাহী জিপ খাদে: খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নিহত, আহত ১২

রাঙামাটির পর্যটনকেন্দ্র সাজেক যাওয়ার পথে পর্যটকবাহী জিপ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে একজন নিহত এবং ১২ জন আহত হয়েছেন। বুধবার দুপুরে সাজেকের হাউজপাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) ইকবাল হোছাইন।
নিহত পর্যটকের নাম রুবিনা আফসানা রিংকি বলে জানা গেছে। নিহত ও আহতরা সবাই খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ২১তম ব্যাচের শিক্ষার্থী বলে জানা গেছে।
স্থানীয়রা জানান, খাগড়াছড়ি থেকে সাজেক যাওয়ার পথে পর্যটকবাহী জিপ গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলে এক নারী পর্যটক নিহত হন। সেনাবাহিনী ও পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে খাগড়াছড়ি জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়।
বাঘাইছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আমেনা মারজান বলেন, ‘আমি বিষয়টি শুনেছি। আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য খাগড়াছড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারা সবাই খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বলে জেনেছি।’