বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
গাজীপুরে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুর প্রতিনিধি
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪৩আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪৩
চান্দনা চৌরাস্তায় মহাসড়ক অবরোধ করেন বিক্ষোভকারীরা

উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ নিয়ে অব্যাহত ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছেন গাজীপুরের ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর দেড়টা থেকে গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তায় মহাসড়ক অবরোধ করেন তারা। ডিপ্লোমা প্রকৌশলী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ব্যানারে তারা এসব কর্মসূচি পালন করছেন। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন মহাসড়কে চলাচলকারী যাত্রী ও যানবাহন চালকরা।

পদমর্যাদা রক্ষা ও দাবি আদায়ে সরকারের সুস্পষ্ট উদ্যোগ না থাকলে আগামীতে দেশব্যাপী কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষোভকারী ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা। তাদের যৌক্তিক দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা।

একই দাবিতে মঙ্গলবার বিকালেও তারা ট্রেনলাইন অবরোধ করে প্রতিবাদ জানান। উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপি)।

ডিপ্লোমা প্রকৌশলী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সদস্যরা বলেন, ‘যারা ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্র ও অযৌক্তিক দাবি নিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের আজকের এ কর্মসূচি।’

গাজীপুরের ট্রাফিক পুলিশের পরিদর্শক তরিকুল ইসলাম জানান, দুপুর দেড়টা থেকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।

ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের দাবিগুলো হলো:

১. সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত ১৯৭৮ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও সমমান পদে কেবল ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নিয়োগ নিশ্চিত করা।

২. সব প্রতিষ্ঠানে সহকারী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীর জনবল কাঠামোতে অনুপাত ১:৫ নির্ধারণ।

৩. উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ থেকে সহকারী প্রকৌশলী পদে ৩৩ শতাংশ পদোন্নতির সুযোগ বাস্তবায়ন।

৪. ১৯৯৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জারি করা প্রজ্ঞাপন অমান্য করে নিচু স্তরের পদে ডিপ্লোমা প্রকৌশলী নিয়োগ বন্ধ করা।

৫. ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও অপপ্রচার চালানো বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬. ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:১২ নির্ধারণ করে শিক্ষক সংকট নিরসন।

৭. কারিগরি ছাত্র আন্দোলন, বাংলাদেশ কর্তৃক উত্থাপিত ৬ দফা দাবি দ্রুত বাস্তবায়ন।

