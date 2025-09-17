X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
গোপালগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা বহিষ্কার 

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫৯আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫৯
আসলাম শেখ

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আসলাম শেখকে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে বহিষ্কার করা হয়েছে। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) গোপালগঞ্জ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক সাজ্জাদ হোসেন হিরা এবং সদস্যসচিব মাহমুদ হাসান স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে কোটালীপাড়া উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আসলাম শেখকে আহ্বায়ক কমিটি থেকে বহিষ্কার করা হলো। একই সঙ্গে দলীয় কোনও কার্যক্রমে আসলাম শেখকে অংশগ্রহণ না করতে এবং তার সঙ্গে দলীয় বিষয়ে যোগাযোগ না রাখার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হলো।

জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক সাজ্জাদ হোসেন হিরা জানান, কোটালীপাড়া উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আসলাম শেখের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গ, অসাংগঠনিক কার্যক্রম এবং দলীয় হাই কমান্ডের নির্দেশনা অমান্য করার অভিযোগ রয়েছে। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে যুগ্ম আহ্বায়ক পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বিষয়:
বিএনপিগোপালগঞ্জ
