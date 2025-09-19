অভিযানে গিয়ে হামলায় পাঁচ পুলিশ সদস্য আহত

গাজীপুরের শ্রীপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে গিয়ে হামলায় পাঁচ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশ মাদক ব্যবসায়ীসহ চার জনকে আটক করেছে। তাদের কাছ থেকে ইয়াবা ও গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে শ্রীপুর পৌরসভার কেওয়া পশ্চিমখণ্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরের পর অভিযুক্তদের আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।
আটক ব্যক্তিরা হলো– কেওয়া পশ্চিমখণ্ড (মসজিদ মোড়) এলাকার মৃত আবুল কাশেম আসাদুজ্জামান (৬০), তার স্ত্রী দেলোয়ারা খাতুন (৪৫) এবং দুই ছেলে আশিক (২৩) ও আল আমিন (৩০)।
তাদের বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ও পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় একটি এবং মাদক ব্যবসার অভিযোগে পৃথক আরেকটি মামলা করেছে পুলিশ।
আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন– শ্রীপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল কুদ্দুস, মনোয়ার হোসেন, জোনায়েদ হোসাইন, সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) হাবিবুর রহমান এবং নাজমুল হুদা রুবেল। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতের শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের রেজিস্ট্রার সূত্রে এসব তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক জানান, পুলিশ মাদক উদ্ধারে শ্রীপুর পৌরসভার কেওয়া পশ্চিমখণ্ড (মসজিদ মোড়) এলাকার আসাদুজ্জামানের বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় বসত ঘর থেকে ইয়াবা ও গাঁজাসহ পুলিশ তাকে আটক করে। এক পর্যায়ে মাদক ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামানের স্ত্রী ও দুই ছেলে পুলিশের ওপর হামলা করে আটক মাদক ব্যবসায়ীকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। তাদের হামলায় পুলিশের পাঁচ সদস্য আহত হন। আহতরা শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন। অভিযানে ৪৫টি ইয়াবা ও এক কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।