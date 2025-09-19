X
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

অভিযানে গিয়ে হামলায় পাঁচ পুলিশ সদস্য আহত

গাজীপুর প্রতিনিধি
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২৭আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:২৭
অভিযানে গিয়ে হামলায় পাঁচ পুলিশ সদস্য আহত

গাজীপুরের শ্রীপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে গিয়ে হামলায় পাঁচ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশ মাদক ব্যবসায়ীসহ চার জনকে আটক করেছে। তাদের কাছ থেকে ইয়াবা ও গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে শ্রীপুর পৌরসভার কেওয়া পশ্চিমখণ্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরের পর অভিযুক্তদের আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

আটক ব্যক্তিরা হলো– কেওয়া পশ্চিমখণ্ড (মসজিদ মোড়) এলাকার মৃত আবুল কাশেম আসাদুজ্জামান (৬০), তার স্ত্রী দেলোয়ারা খাতুন (৪৫) এবং দুই ছেলে আশিক (২৩) ও আল আমিন (৩০)।

তাদের বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ও পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় একটি এবং মাদক ব্যবসার অভিযোগে পৃথক আরেকটি মামলা করেছে পুলিশ।

আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন– শ্রীপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল কুদ্দুস, মনোয়ার হোসেন, জোনায়েদ হোসাইন, সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) হাবিবুর রহমান এবং নাজমুল হুদা রুবেল। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতের শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের রেজিস্ট্রার সূত্রে এসব তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক জানান, পুলিশ মাদক উদ্ধারে শ্রীপুর পৌরসভার কেওয়া পশ্চিমখণ্ড (মসজিদ মোড়) এলাকার আসাদুজ্জামানের বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় বসত ঘর থেকে ইয়াবা ও গাঁজাসহ পুলিশ তাকে আটক করে। এক পর্যায়ে মাদক ব্যবসায়ী আসাদুজ্জামানের স্ত্রী ও দুই ছেলে পুলিশের ওপর হামলা করে আটক মাদক ব্যবসায়ীকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। তাদের হামলায় পুলিশের পাঁচ সদস্য আহত হন। আহতরা শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন। অভিযানে ৪৫টি ইয়াবা ও এক কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

/এমএএ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
চোখের যত্ন নিন
চোখের যত্ন নিন
ছন্দে ফিরছে নেপাল, ঘুরে দাঁড়াচ্ছে পর্যটন খাত
ছন্দে ফিরছে নেপাল, ঘুরে দাঁড়াচ্ছে পর্যটন খাত
নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে: দুদু
নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে: দুদু
পুরানা পল্টনে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক নিহত
পুরানা পল্টনে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক নিহত
সর্বাধিক পঠিত
১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
কুড়িগ্রাম আইনজীবী সমিতির নির্বাচন১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
সচিবালয়ে আবারও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ
সচিবালয়ে আবারও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ
সরকারি পেনশন সুবিধায় আসছে ব্যাপক পরিবর্তন
সরকারি পেনশন সুবিধায় আসছে ব্যাপক পরিবর্তন
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
চট্টগ্রাম দিয়ে আলমগীর কবির ও রায়হান কবিরের দেশ ছাড়ার গুঞ্জন
চট্টগ্রাম দিয়ে আলমগীর কবির ও রায়হান কবিরের দেশ ছাড়ার গুঞ্জন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media