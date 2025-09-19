X
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
পোষ্য কোটা বাতিলের দাবিতে রাবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

রাবি প্রতিনিধি
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫০আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫০
পোষ্য কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ

পোষ্য কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা। শুক্রবার (৯ সেপ্টেম্বর) জুমার নামাজ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে থেকে বের হয়ে জোহা চত্বরে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন তারা।

বিক্ষোভ মিছিলের সময় শিক্ষার্থীরা ‘পোষ্য কোটার বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট অ্যাকশন’, ‘ভিক্ষা লাগলে ভিক্ষা নে, পোষ্য কোটার কবর দে’, ‘কোটা না মেধা, মেধা মেধা’, ‘২৪-এর হাতিয়ার গর্জে ওঠো আরেকবার’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।

এ সময় শিক্ষার্থী সালাউদ্দিন আম্মার বলেন, ‘আপনারা জানেন ২৪-এর জুলাই বিপ্লব যে বিষয়কে কেন্দ্র করে সংঘঠিত হয়েছিল, সেটা ছিল অযৌক্তিক পোষ্য কোটার বিরুদ্ধে। জুলাই বিপ্লবের ছয় মাস পরে আমরা পোষ্য কোটা বাতিল করেছিলাম। কিন্তু প্রশাসন আবার সেটা রাবিতে ফিরিয়ে এনেছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই, পোষ্য কোটা বাতিল চাই।’

এ সময় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী সজিবুর রহমান বলেন, ‘আমি স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই, সব শিক্ষার্থীকে নিয়ে আমরা আবার পোষ্য কোটাকে চিতায় পুড়িয়ে ভস্ম করে উড়িয়ে দেবো। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ৩৫ বছর পর রাকসু নির্বাচন নিয়ে যে আমেজ তৈরি হয়েছিল, দলমত নির্বিশেষে সব প্রার্থীর মধ্যে যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, সেটাকে বানচাল করার জন্যই প্রশাসন এমন উদ্যোগ নিয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। আমরা বলতে চাই, পোষ্য কোটা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কোনোভাবেই ফিরবে না।’

এ সময় বিভিন্ন বিভাগের প্রায় অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

