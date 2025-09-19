রাকসু নির্বাচন: কোন হলের ভোটাররা কোন কেন্দ্রে ভোট দেবেন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে কোন হলের শিক্ষার্থীরা কোন কেন্দ্রে ভোট দেবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) নির্বাচন কমিশনার ও ভোটকেন্দ্র স্থাপন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক আব্দুল হান্নান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নয়টি অ্যাকাডেমিক ভবনে ১৭টি কেন্দ্রে মোট ৯৯০টি বুথে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মমতাজউদ্দিন অ্যাকাডেমিক ভবনে সমাজকর্ম বিভাগের ১৫৬ নম্বর কক্ষে মন্নুজান হলের শিক্ষার্থীরা এবং ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ কলা ভবনে বাংলা বিভাগের ১৫০ নম্বর গ্যালারি কক্ষে শহীদ জিয়াউর রহমান হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দেবেন।
ইসমাইল হোসেন সিরাজী অ্যাকাডেমিক ভবনে ভোট দেবেন দুটি হলের শিক্ষার্থীরা। তাদের মধ্যে ভবনের উত্তর গেট দিয়ে প্রবেশ করে ১২৮ নম্বর কক্ষে জুলাই-৩৬ হল এবং দক্ষিণ-পূর্ব গেট ব্যবহার করে ১২২ নম্বর কক্ষে রোকেয়া হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দেবেন।
রবীন্দ্র ভবনে ভোট দেবেন তিনটি হলের শিক্ষার্থীরা। পূর্ব-মধ্য গেট দিয়ে প্রবেশ করে ১৪৬ নম্বর কক্ষে তাপসী রাবেয়া হল, পূর্ব-দক্ষিণ ফটক দিয়ে প্রবেশ করে ১১৯ নম্বর কক্ষে বেগম খালেদা জিয়া হল এবং দক্ষিণ পশ্চিম ফটক ব্যবহার করে ১২৩ নম্বর কক্ষে রহমতুন্নেসা হলের শিক্ষার্থীরা ভোট প্রদান করবেন।
এদিকে, জাবির ইবনে হাইয়ান বিজ্ঞান ভবনে ভোট দেবেন দুটি হলের ভোটাররা। ১৩৩ নম্বর কক্ষে শহীদ হবিবুর রহমান হল এবং ১০১ নম্বর কক্ষে শহীদ শামসুজ্জোহা হল।
জামাল নজরুল ইসলাম বিজ্ঞান ভবনের সিএসএলের ১২৫ নম্বর কক্ষে বিজয়-২৪ হল এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ফটক ব্যবহার করে ১১৬ নম্বর কক্ষে নবাব আব্দুল লতিফ হলের শিক্ষার্থীরা ভোট দেবেন।
সত্যেন্দ্রনাথ বসু অ্যাকাডেমিক ভবনের ১৩৩ নম্বর কক্ষে শের-ই বাংলা ফজলুল হক হল এবং ২০৮ নম্বর কক্ষে মতিহার হল, জগদীশ চন্দ্র অ্যাকাডেমিক ভবনের টিচার্স লাউঞ্জে মাদার বখশ হল এবং ১০৫ নম্বর কক্ষে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলের ভোটাররা ভোট দেবেন। এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরী ভবনের পূর্ব হল রুমে সৈয়দ আমীর আলী হল এবং পশ্চিম হল রুমে শাহ মখদুম হলের ভোটগ্রহণ চলবে।
ভোটগ্রহণ শেষে রাকসু কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়ে ভোট গণনা চলবে এবং কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে ভোটের ফল ঘোষণা করা হবে।
নির্বাচন কমিশনের সদস্য ও ভোট কেন্দ্র স্থাপন বিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান বলেন, ‘রাকসু নির্বাচনে নয়টি অ্যাকাডেমিক ভবনে ১৭টি কেন্দ্র এবং ৯৯০টি বুথ স্থাপন করা হবে। এ ছাড়া ভোট গণনা রাকসু কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে এবং ফলাফল ঘোষণা করা হবে কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে। ভোট গণনার পুরো সময়টি সিসি টিভি ক্যামেরার আওতাভুক্ত থাকবে।
প্রসঙ্গত, সর্বশেষ সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী ২৩ সেপ্টেম্বর রাত ১০টা পর্যন্ত নির্বাচনি প্রচারণা চলবে। ২৫ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।