নির্বাচনের আগে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান করতে হবে: গোলাম পরওয়ার

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ‘অনেকে বলছেন জামায়াত ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন চায় না। কিন্তু আমরা পরিষ্কার ঘোষণা করছি, ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন চাই, কিন্তু তার আগে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনীয় সংস্কার, ফ্যাসিস্টদের বিচার এবং লেভেল প্লেয়িং নিশ্চিত এবং আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগী ১৪ দলের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হলে আমরা অবশ্যই নির্বাচনে যাবো।’
শুক্রবার বিকালে রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে জুলাই সনদের ভিত্তিতে ফ্রেব্রুয়ারিতে নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবিতে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।
সমাবেশে জামায়াত সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ‘ড. ইউনূস দেশে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা না করে লন্ডনে বসে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড রক্ষা করতে পারেননি। এদিকে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিএনপির কথায় সুর মিলিয়ে বলেন, পিআর পদ্ধতি সংবিধানে নেই। এটি বলার তার কোনও এখতিয়ার নেই।’
রংপুর মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি এটিএম আযম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন– জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা মাহবুবার রহমান বেলাল, জেলা জামায়াতের আমির গোলাম রব্বানীসহ অন্য নেতৃবৃন্দ।
সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল পাবলিক লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে নগরীর শাপলা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।