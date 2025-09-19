X
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
সালিশ-বৈঠকে অংশ নিলে নেতাকর্মীদের বহিষ্কারের ঘোষণা বিএনপি নেতার

চাঁদপুর প্রতিনিধি
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৪৮আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৪৮
হাইমচরে সাংগঠনিক সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন বিএনপি নেতা শেখ ফরিদ আহমেদ মানিক

বিএনপির কেন্দ্রীয় প্রবাসী কল্যাণবিষয়ক সম্পাদক ও চাঁদপুর জেলা সভাপতি শেখ ফরিদ আহমেদ মানিক বলেছেন, ‘চাঁদপুরের বিএনপি নেতাকর্মীরা যদি কোনও সালিশ-বৈঠকে অংশ নেন, তবে তাৎক্ষণিক তাকে বহিষ্কার করা হবে।’ শুক্রবার চাঁদপুরের হাইমচরে দলীয় সাংগঠনিক সভায় এমন ঘোষণা দেন তিনি। 

উপজেলা বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনগুলোর এ যৌথ সাংগঠনিক সভায় মানিক বলেন, ‘চাঁদাবাজি, মাদক, কিশোর গ্যাং এবং ইভটিজিংয়ের সঙ্গে কোনও আপস নেই। যারা এসবের সঙ্গে জড়িত, তাদের কোনও ছাড় দেওয়া হবে না।’

তিনি বলেন, ‘আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, এ জন্য বিএনপি ১৭ বছর ধরে আন্দোলন করে আসছে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হবে।’

হাইমচর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিন উল্লাহ ব্যাপারীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম শফিক পাটওয়ারীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই সভায় আরও বক্তব্য দেন– চাঁদপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সলিম উল্লাহ সলিম, সহ-সভাপতি দেওয়ান মো. সফিকুজ্জামান, খলিলুর রহমান গাজী, এবং আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট কোহিনুর বেগম। এ ছাড়া, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিএনপি এবং সহযোগী সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

/এমএএ/
বিষয়:
বিএনপি
