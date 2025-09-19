X
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
জুলাই শহীদদের স্মরণে দোয়ার মধ্য দিয়ে চাকসুতে ছাত্রদলের কার্যক্রম শুরু

চবি প্রতিনিধি
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫৭আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫৭
বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (চাকসু) এবং হল সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদলের নির্বাচনি প্যানেলের কার্যক্রম শুরু হয়েছে জুলাই আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে দোয়া মাহফিলের মধ্য দিয়ে।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) আসরের নামাজের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে এই দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন– ছাত্রদল মনোনীত সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী সাজ্জাদ হোসেন হৃদয়, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী শাফায়াত হোসেনসহ পূর্ণাঙ্গ প্যানেলের সদস্যরা।

দোয়া মাহফিলে জুলাই শহীদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের ফরহাদ হোসেন, হৃদয় চন্দ্র তরুয়া, ওয়াসিম আকরামসহ সব শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়।

এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সহ-সভাপতি জিয়া উদ্দিন বাসেত, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ, রাজু আহমেদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম শহিদ, বর্তমান সভাপতি আলাউদ্দিন মহসিন এবং সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মো. ইয়াসিনসহ শাখা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আগামী ১২ অক্টোবর চাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

 

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়চাকসু নির্বাচন
