X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সুন্দরবনে অসুস্থ হয়ে বিদেশি পর্যটকের মৃত্যু

খুলনা প্রতিনিধি
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:০০আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:০০
কারমেল নোলিন

সুন্দরবন ভ্রমণের সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কারমেল নোলিন (৫৮) নামে এক বিদেশি পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি আয়ারল্যান্ডের নাগরিক।

পূর্ব সুন্দরবন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ডিএফও রেজাউল করিম চৌধুরী জানান, পর্যটক লঞ্চ এমভি আলাস্কা যোগে শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) নইলেন সুন্দরবন ভ্রমণে যান। শনিবার সকালে লঞ্চটি কচিখালিতে পৌঁছালে তিনি অসুস্থ হয়ে মারা যান। এ সময় ওই লঞ্চের পর্যটকদের মধ্যে থাকা একজন চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা করেন এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানান। মৃত পর্যটক ও তার স্বামীকে খুলনায় নিয়ে আসা হচ্ছে।

পর্যটকরা জানান, এমভি আলাস্কায় থাকা একজন বিদেশি নারী পর্যটক সকালে নাশতার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপরই তিনি মারা যান।

সুন্দরবন ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন টোয়াসের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম কচি বলেন, ‘মৃত পর্যটক বিদেশি হলেও তার স্বামী বাংলাদেশের। স্বামীর নাম খন্দকার মুরাদ মাহমুদ। তিনি মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার গঙ্গাধর পট্টির বাসিন্দা। মৃত পর্যটক ও তার স্বামীকে সুন্দরবন থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় শরণখোলা থানা পুলিশ গ্রহণ করেছে। লঞ্চটি ট্যুর শেষ করে রবিবার খুলনায় ফিরবে। লঞ্চে ৭০ জন পর্যটক রয়েছেন।

শরণখোলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল্লাহ বলেন, ‘মৃত পর্যটক বিদেশি। তার মরদেহ পথে রয়েছে। থানায় আসার পর সিদ্ধান্ত হবে। তবে তিনি বিদেশি হওয়ার কারণে বিতর্ক এড়াতে ময়নাতদন্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।’

/এমএএ/
বিষয়:
সুন্দরবনপর্যটক
সম্পর্কিত
অর্থসংকটে বন্ধ হচ্ছে সৈকতের লাইফগার্ড সেবা, বাড়বে মৃত্যুঝুঁকি
সুন্দরবনে কীটনাশক দিয়ে মাছ ধরার সময় ৬ জেলে গ্রেফতার
সাজেকে পর্যটকবাহী জিপ খাদে: খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নিহত, আহত ১২
সর্বশেষ খবর
ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ‘সেফ হাউজ’ বানিয়েছিল সন্ত্রাসীরা
ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ‘সেফ হাউজ’ বানিয়েছিল সন্ত্রাসীরা
টস জিতে বোলিংয়ে বাংলাদেশ
টস জিতে বোলিংয়ে বাংলাদেশ
১৬ বছরের দুঃশাসনের চিত্র থাকবে জুলাই স্মৃতি জাদুঘরে
১৬ বছরের দুঃশাসনের চিত্র থাকবে জুলাই স্মৃতি জাদুঘরে
মার্সিসাইড ডার্বিতে এভারটনকে হারিয়ে শীর্ষেই থাকলো লিভারপুল
মার্সিসাইড ডার্বিতে এভারটনকে হারিয়ে শীর্ষেই থাকলো লিভারপুল
সর্বাধিক পঠিত
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
সারা দেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা
সারা দেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media