সুন্দরবনে অসুস্থ হয়ে বিদেশি পর্যটকের মৃত্যু

সুন্দরবন ভ্রমণের সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কারমেল নোলিন (৫৮) নামে এক বিদেশি পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি আয়ারল্যান্ডের নাগরিক।
পূর্ব সুন্দরবন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ডিএফও রেজাউল করিম চৌধুরী জানান, পর্যটক লঞ্চ এমভি আলাস্কা যোগে শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) নইলেন সুন্দরবন ভ্রমণে যান। শনিবার সকালে লঞ্চটি কচিখালিতে পৌঁছালে তিনি অসুস্থ হয়ে মারা যান। এ সময় ওই লঞ্চের পর্যটকদের মধ্যে থাকা একজন চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা করেন এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানান। মৃত পর্যটক ও তার স্বামীকে খুলনায় নিয়ে আসা হচ্ছে।
পর্যটকরা জানান, এমভি আলাস্কায় থাকা একজন বিদেশি নারী পর্যটক সকালে নাশতার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপরই তিনি মারা যান।
সুন্দরবন ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন টোয়াসের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম কচি বলেন, ‘মৃত পর্যটক বিদেশি হলেও তার স্বামী বাংলাদেশের। স্বামীর নাম খন্দকার মুরাদ মাহমুদ। তিনি মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার গঙ্গাধর পট্টির বাসিন্দা। মৃত পর্যটক ও তার স্বামীকে সুন্দরবন থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় শরণখোলা থানা পুলিশ গ্রহণ করেছে। লঞ্চটি ট্যুর শেষ করে রবিবার খুলনায় ফিরবে। লঞ্চে ৭০ জন পর্যটক রয়েছেন।
শরণখোলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল্লাহ বলেন, ‘মৃত পর্যটক বিদেশি। তার মরদেহ পথে রয়েছে। থানায় আসার পর সিদ্ধান্ত হবে। তবে তিনি বিদেশি হওয়ার কারণে বিতর্ক এড়াতে ময়নাতদন্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।’