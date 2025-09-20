ধাওয়া খেয়ে নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার ২৭ ঘণ্টা পর মরদেহ উদ্ধার

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের কর্মকর্তাদের ধাওয়া খেয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নুরুল ইসলাম গাজী (৫৫) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। নিখোঁজের ২৭ ঘণ্টা পর শনিবার বিকালে উপজেলার তেগাছিয়া নদী থেকে তার ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস।
নুরুল ইসলাম পৌর শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তিনি পথে-প্রান্তরে রুপার আংটি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন বলে জানা গেছে।
নুরুল ইসলামের মেয়ে রুপা জানান, শুক্রবার দুপুরে নুরুল ইসলাম পৌর শহরের বাদুরতলী এলাকার একটি অটোতে বসা ছিলেন। এ সময় কলাপাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের কর্মকর্তারা মাদকসহ ওই অটোচালককে আটক করেন এবং নুরুল ইসলামকে তল্লাশি চালিয়ে কোনও মাদক না পাওয়ার পরও তাকে ধাওয়া করেন। নুরুল ইসলাম আত্মরক্ষার জন্য আন্ধারমানিক নদে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ হন।
তবে অভিযানের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন কলাপাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের ইনচার্জ শাহনুল কবির।
কলাপাড়া ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন অফিসার আবুল হোসেন বলেন, ‘গতকাল বিকাল থেকেই ওই ব্যক্তিকে উদ্ধারে অভিযান শুরু করা হয়। পরে আজ বিকালে তার ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মরদেহটি পুলিশের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।’