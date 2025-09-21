X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
মিয়ানমারে পাচারকালে পণ্যসামগ্রীসহ ৩ পাচারকারী আটক

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪০আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪০
পণ্যসামগ্রীসহ আটক তিন পাচারকারী

মিয়ানমারে পণ্যের বিনিময়ে মাদক পাচারের সময় বিপুল পরিমাণ পণ্যসামগ্রীসহ তিন পাচারকারীকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড।

রবিবার দুপুরে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, দুপুরে মিয়ানমারের নাইক্ষ্যনদিয়া সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় বিশেষ অভিযান চালানো হয়। এ সময় একটি সন্দেহজনক কাঠের বোটে তল্লাশি চালিয়ে ৮৩ বস্তা সিমেন্ট, ৮৫ বস্তা সার, ৩৪০ লিটার সয়াবিন তেল এবং পাচারে ব্যবহৃত কাঠের বোট জব্দ করা হয়। একই সঙ্গে তিন জন পাচারকারীকে আটক করা হয়।

জব্দ করা মালামাল ও আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান কোস্ট গার্ডের এই কর্মকর্তা।

বিষয়:
মিয়ানমার
