সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
রাবিতে শিক্ষক-কর্মকর্তা লাঞ্ছিতকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি

রাজশাহী প্রতিনিধি
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৪আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৪
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মানববন্ধন

শুক্রবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) উপ-উপাচার্য (প্রশাসন), প্রক্টরসহ শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের লাঞ্ছিতকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আয়োজনে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

কর্মসূচিতে জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল আলিম বলেন, ‘আপনারা জানেন, ২০ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। গতকালকের জরুরি সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত আমাদের হতাশ করেছে। আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছি, সাধারণ শিক্ষার্থীরাও আমাদের পক্ষ হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। এই সমাবেশ থেকে আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই– এর সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও সাময়িক বহিষ্কার করতে হবে। আমাদের দাবি মানা না হলে কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।’

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক বেলাল হোসেন বলেন, ‘২০ তারিখে যে ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে, আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। ছাত্র হয়ে শিক্ষকের গায়ে হাত তোলা মহা অপরাধ, যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আমরা চেয়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নেবে, কিন্তু তা হয়নি। এখান থেকে আমরা জোর দাবি জানাচ্ছি– তিন দিনের মধ্যে ঘটনার দ্রুত বিচার করতে হবে।’

মানববন্ধনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সহস্রাধিক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

রাবিরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
