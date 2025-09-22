X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
চট্টগ্রামে আরও পাঁচটি নকশা বহির্ভূত ভবন চিহ্নিত, সাড়ে ২২ লাখ টাকা জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪২আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪২
নকশাবহির্ভূত ভবনের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে

চট্টগ্রাম নগরীতে নকশাবহির্ভূত পাঁচটি ভবনের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ)। এ সময় ২২ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) নগরীর বাকলিয়া থানা এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন সিডিএ’র স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ) মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। অভিযানে সিডিএ’র অথরাইজড অফিসার-১ কাজী কাদের নেওয়াজসহ ইমারত পরিদর্শকরা অংশ নেন।

সিডিএ কর্মকর্তা কাজী কাদের নেওয়াজ বলেন, ‘নগরীতে নকশাবহির্ভূত ভবনের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। আজ নকশা বহিভূত পাঁচটি ভবন চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এ সময় ভবন মালিকদের ২২ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘চট্টগ্রাম শহরকে বাসযোগ্য করতে সিডিএ’র এই অভিযান চলবে। চট্টগ্রাম শহরকে একটি পরিকল্পিত নগরী গড়তে চউক কাজ করছে। এখানে কাউকে আইন লঙ্ঘন করে ভবন নির্মাণ করতে দেওয়া হবে না। যারা আইন মানছেন না তাদের নিজ দায়িত্বে নকশাবহির্ভূত অংশ ভেঙে ফেলার আহ্বান জানানো হয়েছে।’

এর আগে, ২৫ আগস্ট নগরীর বাকলিয়া থানাধীন অ্যাক্সেস রোড সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সে সময় নকশাবহির্ভূত ১২টি ভবন চিহ্নিত করা হয়। ভবন মালিকদের ২৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

/এমএএ/
