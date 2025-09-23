চাকসু নির্বাচনে ব্যানার-ফেস্টুন নিষিদ্ধ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (চাকসু) হল ও হোস্টেল সংসদ নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাম্পাসে কোনও ব্যানার ও ফেস্টুন না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এ ছাড়া স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের আশ্বাস দিয়েছেন চাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশন অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুর আড়াইটার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদ মিলনায়তনে নির্বাচনি আচরণবিধিসহ সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। এ সময় শিক্ষার্থী ও প্রার্থীদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন– চাকসু নির্বাচন কমিশনের প্রধান অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন, সদস্যসচিব অধ্যাপক ড. একেএম আরিফুল হক সিদ্দিকী, কমিশনার ড. আমির মুহাম্মদ নসরুল্লাহ, ড. মো. আনোয়ার হোসেনসহ অন্য নির্বাচন কমিশনাররা।
মতবিনিময় সভায় শিক্ষার্থীরা আচরণবিধির বিভিন্ন সংশোধনের আবেদন ও নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে দাবি এবং প্রশ্ন উত্থাপন করেন। শিক্ষার্থীরা নির্বাচনের দিন শহরের শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা বাস অথবা শাটল ট্রেনের শিডিউল বৃদ্ধির আবেদন জানান। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক অসুবিধার বিবেচনায় নির্বাচনের তারিখ দুই দিন হলেও পেছানোর দাবি উপস্থাপন করেন কয়েকজন প্রার্থী ও শিক্ষার্থী।
শিক্ষার্থীরা নির্বাচনের দিন ফ্রি যানবাহনের ব্যবস্থাসহ নির্বাচনের আগে ও পরে চার দিন করে আট দিন সব বিভাগের পরীক্ষা বন্ধ রাখার দাবি জানান। এ ছাড়া শহরের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শহরে অবস্থিত চারুকলা ইনস্টিটিউটে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের দাবি জানান।
নির্বাচনে অমোচনীয় কালীর ব্যবস্থা এবং এলইডি স্ক্রিন যেন বিদ্যুৎহীন চলে সে ব্যবস্থার দাবিও জানান শিক্ষার্থীরা। এ সময় এক প্রার্থী নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ফেসবুক আইডি ও ফেসবুক পেজ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে প্রশাসন যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।
শিক্ষার্থীদের দাবি ও প্রশ্নের জবাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘নির্বাচনে ট্রান্সপারেন্ট বাক্সের ব্যবস্থা থাকবে। তবে কে কাকে ভোট দিয়েছেন সেটা যেন দেখা না যায় সেজন্য ট্রান্সপারেন্ট বাক্স একটু ব্লার করে দেওয়া হবে।’
তিনি বলেন, ‘প্রত্যেক ভোটারের জন্য ১০ মিনিট সময় ধরে বুথের সংখ্যা নির্ধারণ করবে নির্বাচন কমিশন এবং প্রার্থীদের ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা থাকবে।’