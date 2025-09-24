X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় সাংবাদিকসহ ৪ জনকে মারধর

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:০৭আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:০৭
রুবেল আহমেদ প্রিন্স

গাজীপুরের কাশিমপুরে তরুণীকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় এক সাংবাদিকসহ চার জনকে মারধরের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় গাজীপুরের কাশিমপুর থানাধীন কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

হামলায় আহত সাংবাদিকের নাম রুবেল আহমেদ প্রিন্স (৩৫)। তিনি বেসরকারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের প্রতিনিধি হিসেবে সাভারে কর্মরত রয়েছেন। এ ছাড়া আহত অন্যরা হলেন– সাইদুর রহমান (৩৫), ইয়াসিন আহমেদ (৩৬) ও শরীফুল ইসলাম (৩৫)। তারা সবাই স্থানীয় কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহতদের মধ্যে সাংবাদিক রুবেলের ডান হাত ভেঙে গেছে এবং সাইদুরের মাথা ফেটে যাওয়ায় তিনটি সেলাই দিতে হয়েছে। বাকিদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম হয়েছে।

আহত সাংবাদিক রুবেল আহমেদ প্রিন্স জানান, মঙ্গলবার বিকালে নবীনগর থেকে চন্দ্রা মহাসড়ক নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরির কাজ করছিলেন তিনি। এ সময় তার পূর্ব পরিচিত সাইদুর রহমান, ইয়াসিন আহমেদ ও শরীফুল ইসলামও তার সঙ্গে ছিলেন। কাজের একপর্যায়ে রুবেল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতালের পাশেই একটি মাঠে এক ছেলেকে দুই-তিন জন মেয়েকে উত্ত্যক্ত করতে দেখেন। এ সময় তিনি এগিয়ে গিয়ে উত্ত্যক্তকারীর কাছে নারীদের উত্ত্যক্তের কারণ জানতে চান। তখন উত্যক্তকারীসহ ২৫-৩০ জন তাৎক্ষণিক মব সৃষ্টি করে লাঠিসোঁটা নিয়ে রুবেল ও তার সঙ্গে থাকা বাকি তিন জনকে এলোপাতাড়ি মারধর করে।

আহত অবস্থায় রুবেল, সাইদুর রহমান, ইয়াসিন আহমেদ ও শরীফুল ইসলাম কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসেন। হামলাকারীরা পুনরায় হাসপাতালে এসে তাদের টেনে বাইরে বের করার চেষ্টা করে। এ সময় হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীরা হাসপাতালের ফটক আটকে দেন। খবর পেয়ে কাশিমপুর থানার পুলিশ ও আশুলিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে হামলাকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

হামলায় কাশিমপুর এলাকার রিমেল এবং তার অনুসারীরা নেতৃত্ব দেন বলে অভিযোগ করেন রুবেল।

কাশিমপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।

বিষয়:
সাংবাদিকসাভার
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
