বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
ডাকাতির সময় শিশুর গলায় অস্ত্র ঠেকিয়ে মাকে ধর্ষণ: গ্রেফতার ৩

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৪৯আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৪৯
ডাকাতির সময় শিশুর গলায় অস্ত্র ঠেকিয়ে মাকে ধর্ষণ: গ্রেফতার ৩

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ডাকাতির সময় তিন বছরের শিশুর গলায় অস্ত্র ঠেকিয়ে মাকে ধর্ষণের ঘটনায় মামলায় করা তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার দুপুরে দৌলতপুর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলাইমান শেখ জানান, রবিবার থানায় পৃথক দুটি মামলা করা হলে পুলিশ তিন জনকে গ্রেফতার করে। বাকি আসামিদের ধরতে অভিযান চলছে।

এর আগে, ১৫ সেপ্টেম্বর রাতে উপজেলার হোগলবাড়িয়া ইউনিয়নের কায়ামারি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় ডাকাতরা ঘর থেকে স্বর্ণালংকারসহ প্রায় দুই লাখ টাকার মালামালও লুট করে নিয়ে যায়।

ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পর ভুক্তভোগী গৃহবধূ ও তার শ্বশুর থানায় পৃথক দুটি মামলা করলে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। এর পর পুলিশ তিন জনকে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, একই এলাকার লাবু, তারিখ ও সুবেলের নেতৃত্বে ৭-৮ জনের একটি দল প্রথমে পাশের বাড়ি থেকে লুট করে ফেরার পথে ভুক্তভোগীর বাড়িতে প্রবেশ করে। পরে ভুক্তভোগী ওই নারীর চিৎকারে স্থানীয় লোকজন এসে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনার পর এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

/এমএএ/
বিষয়:
ধর্ষণ
