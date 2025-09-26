X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
গণবিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের ভিপি ইয়াছিন, জিএস রায়হান

সাভার প্রতিনিধি
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:০৬আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:০৬
সভাপতি ইয়াছিন আল মৃদুল দেওয়ান ও মো. রায়হান খান

গণবিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী ইয়াছিন আল মৃদুল দেওয়ান এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে বিজয়ী হয়েছেন ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিমেল সায়েন্সেস বিভাগের শিক্ষার্থী মো. রায়হান খান।

বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে গকসু নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে এ ফলাফল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনার মো. রফিকুল আলম। এ সময় কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

ঘোষিত ফলে দেখা যায়, সহসভাপতি পদে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন ইয়াছিন আল মৃদুল দেওয়ান। তিনি পেয়েছেন ৬৯২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মো. আব্দুল মাজেদ সালাফী পেয়েছেন ৬৭৭ ভোট।

এছাড়া সহসভাপতি পদে রাজিব হোসেন পেয়েছেন ৬৫৮ ভোট, আবু সুফিয়ান মুছা পেয়েছেন ৩১ ভোট, রাকিব পেয়েছেন ২০৯ ভোট, মো. রিফাত হোসাইন পেয়েছেন ৫৫২ ভোট, নাসিম পেয়েছেন ৫৮৬ ভোট, শেখ খোদারনূর ইসলাম পেয়েছেন ১০১ ভোট, মো. নির্জন পেয়েছেন ১ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে ১১২১টি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন মো. রায়হান খান। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মো. অন্তু দেওয়ান পেয়েছেন ৮১০ ভোট। এ ছাড়া আফসানা মিমি পেয়েছেন ৭৮৮ ভোট, রিদুয়ানুল ইসলাম মানিক পেয়েছেন ৭৭২ ভোট।

সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন সামিউল হাসান শোভন। তিনি পেয়েছেন ১৪০০ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শিফাতুর রহমান শিশির পেয়েছেন ১২৩৯ ভোট এবং মো. জাহিদ হাসান পেয়েছেন ৭৭৩ ভোট।

কোষাধ্যক্ষ পদে ১৪৫০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন খন্দকার আব্দুল রহিম। ক্রীড়া সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন ফয়সাল আহমেদ। তিনি পেয়েছেন ১৪৭৭ ভোট। সহ-ক্রীড়া সম্পাদক পদে ১৩০৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুল্লাহ আল নোহান। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ২৩৯৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন মো. মারুফ। সহ-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে ২১৯৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন লীশা চাকমা।

এছাড়া দফতর সম্পাদক পদে ১১০৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন শারমিন আক্তার, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ১৮৭৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন মো. জান্নাতুল ফেরদৌস এবং সমাজকল্যাণ ও ক্যান্টিন সম্পাদক পদে ১১৪৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন মো. মনোয়ার হোসেন অন্তর।

পাঁচটি অনুষদে যথাক্রমে কৃষি অনুষদে বিজয়ী হয়েছেন মহিউল আলম দোলন, ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিমেল সায়েন্সেস অনুষদে মো. হুমায়ুন কবির।

এছাড়া কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে চারজন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। তারা হলেন—শাকিল আহমেদ, মো. সেলিম আহমেদ অলি, মো. মেহেদি হাসান, মিনতুজ আক্তার মিম।
বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদে দুই জন নির্বাচিত হয়েছেন। তারা হলেন—মেহেরুন খিলজি মিতু, মো. ইমদাদুল হক মিলন।

এছাড়া স্বাস্থ্য বিজ্ঞান অনুষদে দুইজন বিজয়ী হয়েছেন। তারা হলেন—নাশরুন সেঁজুতি অরণি ও পার্থ সরকার।

এর আগে, সকাল ৯টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত চলে গণবিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ-গকসু নির্বাচনের ভোটগ্রহণ।

২০১৩ সালে গকসুর প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষ ২০১৮ সালে তৃতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর প্রায় সাত বছর পর চতুর্থবারের মতো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। দিনভর ভোটগণনা ও ফলাফল ঘোষণা শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এতে নিরাপত্তায় প্রায় চারশ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়।

